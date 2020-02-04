الامارات | 6 شعراء من 5 دول عربية في «شاعر المليون»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شعراء من 5 دول عربية في «شاعر المليون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء غدٍ، على مسرح «شاطئ الراحة» بأبوظبي، سابعة حلقات برنامج «شاعر المليون»، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، حيث تشهد الحلقة مشاركة ستة شعراء من خمس دول عربية، وهم: برزان السحيم الشمري من العراق، وحمد المويزري الرشيدي من الكويت، وعبدالله مبارك الحمومي من اليمن، وميثا الغافري من سلطنة عُمان، ومطرب بن دحيم العتيبي ونبيل بن عاجان من السعودية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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