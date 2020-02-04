الامارات | «1917» يفوز بـ7 جوائز في «بافتا» البريطانية

شكرا لقرائتكم خبر عن «1917» يفوز بـ7 جوائز في «بافتا» البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فيلم «1917» بسبعة من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، لأفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل تصوير سينمائي، كما فاز «1917» بجائزة أفضل فيلم بريطاني. ونال الممثل خواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «جوكر»، كما فازت الممثلة رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «جودي». يشار إلى أن فينيكس وزيلويجر من أبرز المرشحين للفوز بجوائز أوسكار، وقد فاز الاثنان بالفعل بجائزة «غولدن غلوب». وفاز الممثل براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «وانس أبون تايم إن هوليوود»، (ذات مرة في هوليوود)، كما فازت الممثلة لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «ماريج ستوري». وحاز المخرج والكاتب الكوري الجنوبي بونج جون هو جائزة «بافتا» لأفضل نص أصلي، وأفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية عن فيلمه «باراسيت» (طفيلي). Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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