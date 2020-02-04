الامارات | «باد بويز» يتصدر السينما الأميركية للأسبوع الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن «باد بويز» يتصدر السينما الأميركية للأسبوع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ فيلم المغامرات الكوميدي «باد بويز فور لايف» وهو الجزء الجديد من سلسلة أفلام «باد بويز»، للأسبوع الثالث، بصدارة إيرادات السينما في أميركا محققاً 17.7 مليون دولار. والفيلم بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز. كما احتفظ فيلم الدراما الحربي «1917» بالمركز الثاني مسجلاً 9.7 ملايين دولار. واحتفظ فيلم المغامرات الكوميدي «دوليتل» بالمركز الثالث مسجلاً 7.7 ملايين دولار. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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