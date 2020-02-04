شكرا لقرائتكم خبر عن غاريث بيل يطلق مؤسسة لكرة القدم الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق غاريث بيل جناح منتخب ويلز وريال مدريد مؤسسة جديدة لكرة القدم الإلكترونية أسماها «إيلفنز إيسبورتس»، سيشارك فريق يمثلها في كأس العالم لفرق كرة القدم الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة الشعبية (الفيفا). وفي العام الماضي فاز مراهق أميركي بجائزة مالية تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين دولار، وهو مبلغ يزيد كثيراً على جوائز بطولات عالمية مرموقة للمحترفين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | غاريث بيل يطلق مؤسسة لكرة القدم الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.