الامارات | بالصور.. بساط أخضر ساحر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد موسم أمطار ومناخ شتوي ساحر اكتست جبال ووديان في الدولة بساطاً أخضر بديعاً وساحراً، ونمت الورود على مساحات واسعة، ما أعطى هذه الأمكنة سحراً ورونقاً خاصاً. وادي حقيل في رأس الخيمة تحول إلى منطقة ساحرة وملهمة تستقطب محبي الطبيعة والمناظر الطبيعية الخلابة من أرجاء الدولة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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