جينا ديوان في إطلالات للحمل استوحي أجمل الأفكار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 11:47 مساءً - جينا ديوان Jenna Dewan من النجمات العالميات اللواتي يتمتعن بجمال لافت وإطلالات جذابة، تنسقها في مختلف المناسبات. ومؤخراً، وأثناء الحمل، رصدنا لها أيضاً عددا من الإطلالات المميزة في تنسيقات كاجوال وتنسيقات رسمية تألقت بها على السجادة الحمراء.. شاهدي بالصور جينا ديوان في إطلالات للحمل، واستوحي أجمل الأفكار لمناسبات مختلفة.





تنسيق للحمل في الجينز اعتمدته جينا ديوان:

اطلالة كاجوال في الجينز نسقتها جينا ديوان



تنسيقات كاجوال مميزة أثناء الحمل اعتمدتها جينا ديوان Jenna Dewan منها هذا اللوك الصباحي الذي نسقت فيه بنطلون جينز أزرق مع بلوز ناعمة من الحرير باللون الزهري، ومن فوقهما اختارت معطفا طويلا باللون البيج، وأكملت الإطلالة بصندل كعب عال من البلاستيك الشفاف ونظارات شمسية بعدسة مستديرة مستوحاة من السبعينات.

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لوك ناعم باللون البنفسجي نسقته جينا ديوان:

لوك باللون البنفسجي للحمل نسقته جينا ديوان



الإطلالات الأحادية اللون من أبرز صيحات الموضة وهنا شاهدنا جينا ديوان Jenna Dewan وقد تألقت في لوك أنثوي ناعم باللون البنفسجي الهادئ، وكان عبارة عن فستان قصير نسقت من فوقه معطفا ربيعيا طويلا وصندل كعب عال باللون الذهبي.



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إطلالة أنيقة للحمل تألقت بها جينا ديوان:

تنسيق أنيق للحمل تألقت به جينا ديوان



في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، شاهدنا جينا ديوان Jenna Dewan في تنسيق أنيق وقد اختارت فيه تنورة بنقشة الكارو مع كورسيه باللون الأسود مزينة بسحاب معدني باللون الفضي، ومن فوقهما اعتمدت بليزر أسود وأكملت اللوك بصندل كعب عال أسود.

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فستان سهرة باللون الزهري اختارته جينا ديوان:

فستان سهرة باللون الزهري اختارته جينا ديوان على السجادة الحمراء



على السجادة الحمراء شاهدنا جينا ديوان Jenna Dewan وقد تألقت في إطلالة سواريه للحمل، اختارت فيها فستان سهرة ماكسي باللون الزهري الغني نسقت معه كلاتش براق باللون الفضي وأقراط من الكريستال باللون الزهري أيضاً.



جينا ديوان في إطلالات للحمل نسقتها لمناسبات مختلفة، منها الكاجوال ومنها الرسمية، شاهدي الصور واستوحي منها أجمل الأفكار لتتألقي في فترة الحمل.

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