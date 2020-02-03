تنسيق الجاكيت المنفوخ مع الملابس الشتوية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 11:47 مساءً - يسيطر الجاكيت المنفوخ على الموضة بشكل كبير في فصل الشتاء. ونظراً لكون هذا النوع من الجواكيت يعطيكِ إحساس كبير بالتدفئة إضافة إلى قدرته لمقاومة البلل كمياه الأمطار، فهو الخيار المفضل بالنسبة للفتيات.

لا تتردي مطلقا في اقتناء الجاكيت المنفوخ، فهو من أبرز صيحات الموضة والتي ستستمر معنا حتى الموسم القادم، كما أنه سيمنحك التدفئة والأناقة التي تبحثين عنها في الشتاء.

تنسيق الجاكيت المنفوخ

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نسقي الجاكيت المنفوخ مع البنطلونات الواسعة واختاري معها توب بلون موحد، فمثلا نسقي بنطلون من اللون البرتقالي مع توب باللون الأبيض واختاري الجاكيت المنفوخ باللون البيج. وإن كنت من محبي ارتداء اللون الأسود، نسقي الإطلالة بالكامل باللون الأسود من التوب والبنطلون والجاكيت المنفوخ واجعلي الحذاء باللون الأبيض.

تنسيق الجاكيت المنفوخ



إذا كنت تفضلين ارتداء أكثر من لون معا أو تفضلين تنسيق الألوان الجريئة، فما رأيك في ارتداء بنطلون باللون البنفسجي الفاتح مع جاكيت باللون البنفسجي الداكن، و نسقي الحقيبة والحذاء باللون البرتقالي.

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