أحذية فلات أنيقة للمناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 11:47 مساءً - تتميز إطلالات المناسبات الرسمية بأنها واحدة من الإطلالات التي تأخذ حيزاً كبيراً من تفكير السيدات قبل تنسيقها واختيارها، خاصة وأن الإطلالة الناجحة والموفقة ستجعل من السيدة محط أنظار الجميع.

ومن منا لم تعاني في إحدى المناسبات من آلام في القدم بعد ارتداء الحذاء ذو الكعب العالي لوقت طويل واضطرارنا إلى المشي والتحرك فيه؟

بالطبع هذا الأمر يجعلنا جميعاً نبحث عن كلّ ما هو مريح وخفيف لاختياره، فنسارع إلى اختيار الكعب العريض أو القصير لكي نخفف الألم، لكن اذا كان بإمكاننا اختيار الحذاء الفلات المريح ولكن الرسمي فلما لا؟

هذا ما ننصحك فيه لسهراتك في 2020، اختاري حذاء فلات ودعي قدميك تشعران بالراحة.



أحذية فلات باللون الأسود

حذاء فلات باللون الأسود بتصميم أنيق من Balenciaga



يطغى اللون الأسود على خيار العديد من السيدات للإطلالات الرسمية، على اعتبار أنه واحد من الألوان الأساسية القادرة على منح الإطلالة الفخامة المطلوبة.

وقد لفتنا الحذاء الفلات من بالنسياغا Balenciaga الذي جاء بتصميم ناعم وبسيط، برزت مقدمته بتصميم مدبب كما جاء في أمامه زينة باللون الذهبي الفاخر والراقي.

أما فالنتينو Valentino فقد اختار تقديم حذاء من الجلد الأسود الفاخر، جاءت حوافه مرصعة بأحجار باللون الذهبي ما أضاف على الحذاء فخامة، وجعله مناسب تماماً للفساتين ذات اللون الذهبي.



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أحذية فلات شفافة

حذاء فلات بتصميم شفاف وباللون البيج من Christian Louboutin



تميزت موضة هذا العام بحضور الأحذية الشفافة المتنوعة في تصاميمها في مختلف مجموعات الاكسسوارات التي رصدناها، وقد استطاعت أن تترك بصمة لها في هذه المجموعات.

وقد أبهرنا الحذاء الفلات من كريستيان لوبوتين Christian Louboutin الذي جاء باللون البيج الأنيق والمميز بجوانب شفافة تصل حتى مقدمة الحذاء، كما رُصع بأحجار فضية ناعمة.

أما دار فيندي Fendi فقد قدمت حذاء باللون البني الغامق، جاء مزين بنقشات حملت الحرف الأول من شعار الدار باللون الأسود، في حين برز القسم الشفاف في جوانب الحذاء.



أحذية فلات من الجلد والمخمل

حذاء فلات مخمل بتصميم لافت من Chloé



تبرز الخامات الشتوية في معظم قطع الملابس التي ترسم خط أناقة فصل الشتاء، لكن هذا العام جاءت هذه الخامات في الأحذية أيضاً لتمنحها رونقاً مختلفاً.

وقد لاقى الحذاء الفلات المصنوع من خامة المخمل والذي قدمته دار كلوي Chloé استحسان الجميع، خاصة وأنه جاء باللون الكحلي الفاخر مع تعرجات على جوانبه منحته أسلوباً لافتاً.

أما جيمي كو Jimmy Choo فقد قرر تقديم حذاء باللون الأحمر الناصع مصنوع من خامة الجلد الفاخرة التي لطالما لفتت الأنظار، ولم يات الحذاء مرصع أو مزين بنقشات.



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