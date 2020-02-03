بعد انفصال 13 عاما.. جنيفر أنيستون وبراد بيت يستعدان لإقامة حفل زفافهما

ظهر الزوجان السابقان براد بيت وجنيفر أنيستون معًا في حفل توزيع جوائز SAG، وأظهرا حبًا لا يمكن التغافل عنه أمام الملأ، كما انتشرت أنباء عن أنهما يخططان للزواج مرة أخرى، بعد انفصال دام لمدة 13 عاما، بحسب موقع "New Idea".

ومن المقرر أن يعقد الزفاف في شهر يونيو المُقبل، نظرًا لأن جين وجدت الفستان الذي سترتديه بالفعل، وهذه المرة يريد "بيت وجين"، إقامة حفل زفاف مختلف نوعًا ما.

ووفقًا لموقع "New Idea"، فإن الزوجين سيدعوان فقط 55 شخصًا لحفل زفافهما، من أصدقاء "بيت"، سيدعون أصدقائه المقربون، ليوناردو دي كابريو، وبرادلي كوبر، وبالنسبة للعروس، فستدعوا ليزا كودرو، وكورتني كوكس.

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كما تمت دعوة أطفال براد الستة، الذين هم أيضًا أطفال زوجته السابقة أنجلينا جولي، لكن الممثل لا يزال غير متأكد تمامًا، إذا كان سيقدم على دعوة أنجلينا لحضور حفل زفافه أم لا.

وأيضًا من المرجح، أن تدعو جين زوجها السابق جاستن ثيروكس، الذي ظلت علاقة الصداقة مستمرة بينهما، على الرغم من انفصالهما.

وقال خبير في لغة الجسد، إن الزوجين بدا عليهما في حفل توزيع جوائز SAG، أنهما "يهتمان بشدة ببعضهما البعض"، ولا يتطلعان لإخفاء مشاعرهما، حتى في الأماكن العامة أو أمام الجماهير.