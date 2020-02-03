أمينة تتذكر شقيقتها الراحلة برسالة مؤثرة: "كنتي زي الغفير الأمين"

تذكرت المطربة الشعبية أمينة، شقيقتها الراحلة عزة، بكلمات رثتها بها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت أمينة، على صورة جمعتها بشقيقتها الراحلة، قائلة: "أختى وحشتينى يانور عيني وحشتيني قوي من هنا لحد أما اقابلك، مش عارفة أقول إيه، ولا ابدأ كلامي عنك إزاى عايزة أقولك إن وجودك كان مهم قوى، حتى لو إيه بس أنتى كنتى زي الغفير الأمين اللي يؤتمن على أي حاجة".

وتابعت أمينة في رسالتها: "بحبك حب مش قادرة أوصفه ومحتاجة لحضنك قوى، بس أنتى بإذن الله في مكان أحسن لأنك صبرتي كتير قوي يا نور عينى، صبرتي على زوج حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، وصبرتى على مرضك، وكنتي برضه بتضحكي، وكنتي عايزة تعيشي مش عشانك عشان كلنا وحشتينى يا عزة يا زوزي، لما كان بابا بيناديكى كان بيعتبرك ابنه مش بنته ربنا يرحمك ويعلى درجتك عنده ويسكنك فسيح جناته".

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واختتمت المطربة الشعبية رسالتها المؤثرة: "بحبك وحشتيني أمانة اللي يشوف البوست ده يدعيلها ويدعى لأمواتنا جميعا الفاتحة".

وكانت شقيقة المطربة أمينة، توفيت في شهر يوليو الماضي، لإصابتها بأزمة قلبية مفاجئة في منزلها.