بعد تأييد حكم حبسها.. أول ظهور للمطربة بوسي

بعد أيام، من تأييد حكم حبسها عامين، شاركت المطربة الشعبية بوسي متابعيها بصور لها، خلال تواجدها في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت "بوسي"، بمكياج "بسيط"، مرتدية بنطلون أسود واسع، بالإضافة إلى "سويتشريت ستومك" أبيض، بالإضافة إلى توب، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يتجاوز الـ24 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "زي القمر"، و"شكلك حزين"، و"أنتي إزاي بتتصوري وأنتي عليكي أحكام بالحبس".

Advertisements

تفاصيل الحكم القضائي ضد بوسي

أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، منذ أيام، حكما برفض معارضة الفنانة "بوسى" على حبسها عامين، بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، مع استمرار الحكم السابق بحبسها عامين.

وكانت المحكمة قضت في يوم 7 مايو 2018، بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، بعدما أسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827,210 ألف جنيه.