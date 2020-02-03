بدرية طلبة في عيادة ابنة أصالة: جاية أخد فيتامين.. وشام تفاجئها: "هاو ماتش كلوك"

شاركت الفنانة بدرية طلبة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من مقاطع الفيديو، خلال زيارتها لعيادة شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري.

وعبرت بدرية، عن سعادتها ومحبتها لأصالة وابنتها: "يا جماعة أنا عند القمر بنت القمر، أنا عند العسل بنت العسل كله، أنا عند شام الجميلة، استقبالها بيشفي، أنا جاية اشرب شوية فيتامين من عندها، بجد حاجة غير عادية أدب وأخلاق واستقبال".

وفي مقطع فيديو آخر، نشرته "بدرية": "أنا جاية أخد فيتامين، ولقيتهم مجهزين لي الفيتامين بتاعي بالجُمل بتاعتي اللي بتحبوها ومكتوب اسمي عليها من بره.. هاو ماتش كلوك.. روحوا اللي تنستروا فرحتوني.. كلك ذوق شكرًا".

وذكرت "بدرية"، أنها توجهت للعيادة دون تناول الفطور، لتجد أن العيادة أحضرت لها فطورًا: "هنا بيهتموا بكل كبيرة وصغيرة".