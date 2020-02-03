لايف ستايل

جنيفر لوبيز تبهر معجبيها بإطلالة مميّزة وفستان من زهير مراد

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نشر مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” صورة للنجمة العالمية جنيفر لوبيز وهي تلبس من تصاميمه  في حفلة قبل عرض Super Bowl halftime show، في ميامي.

من جهة أخرى، نشرت الفنانة والممثلة المكسيكية تاليا صورة جمعتها بلوبيز قبل الحفل نفسه.

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