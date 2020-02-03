فساتين خطوبة 2020من تصميم جورج حبيقة

سجل المصمم جورج حبيقة حضورًا مميزًا ، جاء بعض الأزياء التي قدمها في غاية الأناقة والأنوثة، إضافة إلى تشكيلة رائعة من فساتين السهرة ذات التطريزات اليدوية المحكمة، التي غازل من خلالها نجمات السجادة الحمراء، استوحى تفاصيلها الجمالية من أميرات قصر فرساي، ومن شخصية ماري أنطوانيت.

نصائح عند اختيار فستان الخطوبة

بشكل عام، لا موضة محدّدة لفستان الخطوبة، وإن هناك خيارات عدّة أمام العروس في ما يخصّ شكل الفستان. ويبقى موديل "السندريللا" ـ كما يسمّى ـ الأكثر رواجاً، يليه الفستان على شكل السمكة، والذي يتميّز بأنّه مريح، ويُعطي جسم الفتاة شكلاً جميلاً ومتناسقاً، مع اختلافه عن فستان الزفاف. يُمكن إضافة بعض الاكسسوارات والتطريز إلى الفستان من أجل جعل العروس مميّزة عن الأخريات.

احذري الفساتين المقلّدة

تابعي آخر صرعات الموضة لتكوّني فكرة عامة عن الفساتين الرائجة. لكن مشكلة قد تحول دون ارتداء العروس الفستان الذي تحلم به، وهي غلاء الأسعار العالمية. فكلّما ازداد التطريز والشوارفسكي في الفستان، ارتفع سعره، بما يمنع العروس المتوسّطة الحال من شرائه، بسبب اقتصار فائدته على ليلة واحدة فقط. أمّا العروس الميسورة، فستواجه مشكلة أخرى: "قد يكون الفستان مقلَّداً".

فستان بسيط

يُمكن لفستان الخطوبة أن يكون بسيطاً، يتخلّله بعض التطريز عند الكتف أو الصدر، فيما يكون بسيطاً عند القدمين والفخذين. علماً بأنّ فكرة البساطة في الفساتين ليست مستوردة من الغرب، بل تعود إلى ارتفاع تكلفة الموادّ والأقمشة المستعملة في الخياطة. أمّا بالنسبة إلى الألوان، فالمفضّل اختيار الأزرق، الذي يحتلّ مكانة مميّزة بين الألوان المطلوبة حالياً. ويُضاف إلى الأزرق اللونين الفضي والأسود، ثمّ الفوشيا والبوردو والبنفسجي. وهنا، ننصح العروس بلون يُناسب بشرتها، مع الامتناع عن اختيار فستان أحمر إن كان لا يليق ببشرتها. ويبقى المميّز في فستان الخطوبة أنّه يُتيح لك ارتداء لون لا تعتمدينه في كلّ يوم، كالبرتقالي.

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