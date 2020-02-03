6 أسباب تدعوك للتوقف عن النوم على البطن أو الجانب الأيمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عندما نستلقي على السرير، فإننا نبحث عن وضعية النوم المريحة لنا دون اكتراث لتأثيرها على صحتنا على المدى البعيد، لذا جمعنا لكم أهم الوضعيات التي يجب وضعها في الاعتبار عند النوم حفاظًا على الصحة وفقا لما ذكر موقع "BrightSide".

- حرقة المعدة

النوم على الجانب الأيمن قد يسبب مشاكل صحية، مثل ارتجاع المريء وحرقة المعدة، وذلك لتسرب السوائل الخاصة بالهضم إلى المريء.

لذلك يجب النوم على الجانب الأيسر؛ لأنه يساعد المعدة على بقاء الأكل بها وعدم التسرب إلى المريء.

- مشاكل في العمود الفقري والظهر

يتسبب النوم على الجانب الأيمن بآلام مزمنة في الظهر، لذلك ينصح أثناء النوم بوضع وسادتين أسفل جسمك، واحدة أسفل الحوض وواحدة تحت رأسك، ويمكنك أيضا النوم على الظهر من خلال وضع وسادة أسفل الرأس وأخري بين ساقيك.

- مشاكل الرقبة المزمنة:

قد يؤدي النوم على البطن إلى قلة التنفس بشكل طبيعي، ما يتسبب في ظهور مشاكل مزمنة في الرقبة.

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ومن الأفضل النوم على الظهر ووضع وسادة أسفل الرقبة ووسادة أسفل كل ذراع للتخفيف من آلام الرقبة.

- حدوث أضرار بالجنين:

إذا كانت المرأة حامل، فهي بحاجة إلى الحذر من وضعيات نومها، ليس فقط حفاظا على طفلها ولكن أيضا لصحتها وسلامتها، لذلك يجب عليها أن تتجنب النوم على البطن، نظرًا لأن وزنها الزائد يتسبب في الضغط على العمود الفقري، ما يؤثر على الطفل في تحديد حريته.

من الأفضل بالنسبة للنساء الحوامل النوم على الجانب الأيسر؛ لأن هذا الوضع يزيد من تدفق الدم ويوفر أقصى مستويات الأكسجين لكل من الأم والطفل.

- تجاعيد الوجه:

النوم على جانب واحد أو على البطن يعتبر من أسوا شيء يمكنك القيام به لوجهك، نظرًا لأن الضغط على جانبي جلد الوجه يتسبب في تجاعيد الوجه مع مرور الوقت، لذلك النوم على ظهرك هو أفضل حل لتجنب التجاعيد حيث لا يتم ضغط وجهك على الوسادة وتكون مسام الجلد قادرة على التنفس.

- الضغط على الثدي يسبب مشاكل:

بالنسبة للمرأة يجب عليها معرفة أوضاع النوم الجيدة للحفاظ على صحتها، حيث إن النوم على البطن يتسبب في الضغط على منطقة الصدر، ما يؤدي إلى ترهل الثديين مع مرور الوقت، لذلك من الأفضل النوم على الظهر؛ لأنه يحافظ على استرخاء الثديين دون إضافة أي ضغط إضافي على الصدر.