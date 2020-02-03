أيهم أفضل للدايت؟.. تعرف على السعرات الحرارية في فواكه الشتاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تحتوي فواكه الشتاء على السعرات الحرارية التي يتخوف منها متبعو الدايت حتى لا يتعرضون لزيادة في الوزن، وتختلف السعرات الحرارية في كل فاكهة من فواكه فصل الشتاء الموجودة في الأسواق. لقراءة المزيد عن..اضغط هنــــــا:

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