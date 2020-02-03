الدلو للقوس والحمل ضد العقرب.. مدى توافق شريك حياتك حسب الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

دائما ما يبحث الشخص عن شريك حياته الذي يتفق مع في الصفات والسلوك، ويمنحه الحب والسعادة ويقرر العيش معه طوال العمر.

وإذ كنت ممن يهتمون بعلم الأبراج والفلك، فالأبراج تخبرك ما هي الأبراج التي تتوافق مع برجك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود:

- برج الجدي (22 ديسمبر-19 يناير):

من الأبراج المثالية التي تناسبه "العذراء والثور"، حيث إنهم أبراجًا ترابية تتماشي مع بعضها وتتأقلم على جميع الظروف، فتستطيع إقامة حياة سعيدة.

أما الأبراج التي لا تستطيع إقامة حياة معها "الحوت والسرطان والعقرب"، حيث إن هذه الأبراج رومانسية لا تناسب الجدي لأنه برج ترابي جاد لا يميل إلى العاطفة فيحدث المشاكل.

- برج الدلو (20 يناير- 18 فبراير):

يتميز بأنه هوائي وسطي وبسيط، وأكثر الأبراج التي تتوافق معه هم؛ "القوس والحمل والأسد والميزان"، نظرا لأنهم أبراج نارية تتميز بالتناغم مع بعضهم والتمسك، أما جميع الأبراج المائية لا تناسب الدلو.

- برج الحوت (19 فبراير- 20 مارس):

من الأبراج المائية التي تتسم بالرومانسية، لذلك أبراج "العذراء والأسد والحمل" من الأكثر توافقا، لأنه ترابي لديه القدرة على التناعم والاحتواء، أما برج "الجدي" لا يتوفق مع "الحوت" لأنه عقلاني أكثر.

- برج الحمل (21 مارس- 19 إبريل):

يتفق مع مواليد أبراج "القوس والميزان والدلو والجوزاء والأسد"، حيث إنها تتناغم سريعا مع بعضها، وتقيم حياة سعيدة.

أما الأبراج الترابية "الجدي والثور والعذراء والعقرب والسرطان"، لا تتوافق مع الحمل.

- برج الثور (20 إبريل- 20 مايو):

الأكثر تناغما معه الأبراج الترابية "الجدي والثور والعذراء"، وأيضا المائية "الحوت والسرطان والعقرب"، أما "الهوائية" لا تتوافق معه.

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- برج الجوزاء (21 مايو- 20 يونيو):

هوائي يميل إلى المرح، وأفضل الأبراج تناغما معه "القوس والأسد والحمل"، لأنهم من الأبراج الترابية.

أما "العذراء والحوت والعقرب والجدي والسرطان والثور" لا تتناغم مع "الجوزاء".

- برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو):

من الأبراج المائية الرومانسية والحساسة والتي تتفق مع مواليد "الحوت والعقرب والعذراء والثور" نظرا لكونهم أبراج رومانسية تتناغم مع بعضها.

أما "الجدي" من الأبراج العقلانية الجادة، التي لا تميل للرومانسية.

- برج الأسد (23 يوليو- 22 أغسطس):

برج ناري، يتناغم مع "الدلو والجوزاء والميزان والحوت"، وكونه "ناري" يتماشي مع الهوائية والمائية. ولا ينسجم مع "الجدي والثور" لأنهما أبراج ترابية، وأيضا "السرطان والعقرب".

- برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر):

من أكثر الأبراج توافقا "الحوت والسرطان والعقرب والقوس"، أما الأبراج الهوائية "الجوزاء والميزان والدلو" لا تستطيع التناغم مع العذراء.

- برج الميزان (23 سبتمبر- 23 أكتوبر):

من الأبراج الهوائية الدبلوماسية التي تنسجم مع "الحمل والقوس والأسد والدلو والحوت"، نظرا لاحتوائهم لبعضهم عند المشاكل، ويعشق الميزان رومانسية الحوت.

لكن "الميزان" لا يتفق مع "الجدي والثور والعذراء والسرطان".

- برج العقرب (24 أكتوبر- 21 نوفمبر):

يستطيع العقرب التوافق مع "الحوت والعذراء" لأن الحوت من الأبراج الرومانسية، والعذراء برج ترابي منظم يتشابه صفاته مع العقرب.

- برج القوس(22 نوفمبر- 21 ديسمبر):

أفضل الأبراج توافقا هي "القوس والحمل والميزان والعذراء والحوت" نظرا لكونهم يستطيعوا إقامة حياة سعيدة.