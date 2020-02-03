"المدام دبحتلي القطة".. محمود العسيلي يعلق على صورته مع زوجته

"بايت في أوضة تانية".. تعليق أرفقته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، على صورة زوجها الفنان محمود العسيلي، خلال سباحته، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأعاد "العسيلي" الصورة، التي أظهرت ارتداء زوجته ملابس البحر، خلال سباحته، معلقًا عليها: "المدام دبحتلي القطة من أول يوم".
وتلقى "العسيلي"، الكثير من تعليقات متابعيه على صورته مع زوجته: "يا الله على الكسفة اللي أنت فيها يا حازم"، "ربنا يسعدكم" "نعيما" "ما تداري على شمعتك".
زفاف محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم
يذكر أن الفنان محمود العسيلي، احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، منذ عدة أسابيع، وتعد زيجته الثالثة.
وذهب الثنائي إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل، ومن وقت لآخر، يحرصا على مشاركة متابعيهما، بلقطات مختلفة تظهر استمتاعهما بشهر العسل.
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