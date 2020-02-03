أقراص منومة وفوطة مبللة.. مشاهد في قضية مقتل شاب راود خالته عن نفسها

بجوار أحد صناديق القمامة في منطقة شبرا الخيمة، عُثر على جثة شاب، وبدأت الأجهزة الأمنية في رحلة البحث للكشف عن غموض الواقعة، حتى توصلت إلى فك اللغز الذي كشف عن الحادثة، فمقتل الشاب جاء على يد خالته وزوجها، بعدما حاول إقامة علاقة غير شرعية مع خالته التي رفضت ذلك، حتى أفصحت لزوجها الذي قرر التخلص منه.

ويستعرض "هن" 4 مشاهد من قضية مقتل الشاب على يد خالته وزوجها، بحسبما رصدته تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية:

تحرش الشاب بخالته

مضايقات كثيرة وصلت لحد التحرش اللفظي والجسدي صدرت من الشاب تجاه خالته، كان بغرض مراودتها عن نفسها وإقامة علاقة غير شرعية معها.

الرفض كان دائمًا رد الخالة على أفعال ابن شقيقتها، بحسبما ذكرته في اعترافاتها بالنيابة العامة، فهي تحاول صده عن هدفه الشيطاني بالوصول إليها.

ما شاهده الزوج

وفي إحدى المرات التي أقدم فيها الشاب، الذي يعمل بصيدلية، على تحرشه بخالته، رآه الزوج، الذي ثار لما، وتحدث مع زوجته التي كشفت عن أفعال ابن شقيقتها، ليقررا سويًا التخلص منه، فاتفقا على قتله انتقامًا منه على أفعاله ونيته تجاه الزوجة.

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أقراص منومة

بعدما وضع الزوجان خطتهما في التخلص من الشاب، قامت الخالة بالاتصال بابن شقيقتها واستدراجه، أظهرت له موافقتها على رغباته وممارسة المتعة الحرام سويًا، وافق الشاب وذهب لمنزلها، لتقدم له فنجان قهوة يحتوي على الأقراص المنومة.

غاب الشاب عن وعيه بعدما تناول القهوة، لينفذ الزوج جريمته بوضع فوطة مبللة على وجهه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، وقاما الزوجان بإلقاء الجثة في الشارع.

صندوق القمامة

وبجانب أحد صناديق القمامة، في منطقة شبرا الخيمة، إذ وضع الزوجان جثة الشاب، حتى تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من عمليات النجدة بالعثور على جثة الشاب.

أجريت التحريات التي أوضحت أن الجثة لشاب عامل بصيدلية ومقيم بيجام دائرة القسم، وعُثر على جثته ملقاة على جانب الطريق، وبحوزته حافظة نقوده، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

وكشف رجال مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تفاصيل الجريمة التي أقدمت عليها خالة المجني عليه وزوجها، اللذان اعترفا في النيابة بما حدث، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما تطابقت أقوالهما.