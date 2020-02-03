خواتم زمرد من أرقى دور المجوهرات لمناسبات شتاء 2020

من أجمل المجوهرات وأرقاها، هي تلك الخواتم المرصعة بأحجار الزمرد الفاخرة، وقد عمد الكثير من دور المجوهرات الراقية إلى تقديم باقة واسعة من خواتم الزمرد الأخضر، ضمن مجموعاتها لموسم شتاء 2020؛ نظراً للدفء الذي تضفيه على إطلالة المرأة الساعية إلى التألّق والتفرّد خلال مناسبات هذا الموسم.

اختارت لك اليوم من مجموعات أهم الدور، أحدث الخواتم المرصعة بالزمرد والألماس، والمصممة من الذهب الأبيض والأصفر والوردي، ذلك كي تختاري منها ما يلائم لون بشرتك وذوقك.

خواتم زمرد لمناسبات شتاء 2020



خاتم زمرد من ديفيد يورمان David Yurman

تألقي بأناقة كلاسيكية مع خاتم رنيسانس Renaissance من ديفيد يورمان David Yurman؛ فهو مرصّع بمجموعة من أحجار الزمرد والكريستالات، تضفي لمسة راقية على إطلالتك المسائية.

هذا الخاتم المميز المرصع بالألماس والزمرد من سوزان كالان Suzanne Kalan، يعد إضافة مثاليةً على مجوهراتك؛ فهو، وبتصميمه الفريد المشغول يدوياً بشكل تاج عريض، يناسب الإطلالات المسائية الفاخرة.

ارتديه وحده أو مع خاتم بتصميم أصغر، ولكن احرصي على أن يكون من الذهب الأصفر أيضاً.

خاتم زمرد من أمربالي Amrapali

خاتم أمربالي Amrapali مصمم بشكل جميل ويدوي من الذهب الأسود عيار 18 قيراطاً، ومرصع بالألماس والزمرد الأخضر الفاتن؛ فيلتف حول إصبعك بأناقة.

ارتديه مع فستان ميدي باللون الأسود لحفلات الكوكتيل والفتي الأنظار.

خاتم زمرد من بروك غريغسن BROOKE GREGSON

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يتميز هذا الخاتم من بروك غريغسن BROOKE GREGSON بتصميم كلاسيكي أنيق وراقٍ من الذهب الأصفر الخالص، تزيّنه حجرة من الزمرد الأخضر تحيطها 6 حبات من الألماس.

ارتدي معه القلادة الخاصة به من نفس المجموعة لإطلالة فريدة.

خاتم زمرد من كارتييه Cartier

لن تكتمل إطلالتك بدون ارتداء خاتم Panthere من كارتييه Cartier المميز بتصميمه الفاخر المفتوح جزئياً من الأعلى بشكل فهد يلتف حول إصبعك.. والمرصع بالألماس مع عينين من الزمرد مع حبة أونيكس بشكل أنف الفهد.

هذا الخاتم سيزيد من فخامة إطلالتك وأنوثتك الراقية في مناسبات شتاء 2020.

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