مجموعة جورج حبيقة للأزياء الراقية ربيع 2020

استوحى جورج حبيقة مجموعة ربيع وصيف 2020 من عالم الشواظىء ، فقرر الغوص في معالم سردينيا بمختلف تفاصيلها سواء من خلال ألوانها وأقمشتها الهادلة والمطرّزة بالترتر، ناهيك عن رسومات الأزهار الكبيرة المطرّزة بالفضي والذهبي.

أحببنا بشدة القصّات الراقية وخاصة في الفساتين المنفوخة حيث اعتمد المصمم الياقات الدائرية، والتنانير المثنيّة الملوّنة، والتوبات القصيرة المطرّزة بالكامل باللون الذهبي والأبيض والمزيّنة في بعضها بالشراريب مما يقرّبنا أكثر من أجواء الصيف وشواطئ سردينيا.

أما من حيث الخامات فاستخدم المصمم التول والبروكار والموسلين والأقمشة المثقوبة على شكل دوائر شبيهة بالخيزران...لفتت نظرنا القبعة الكبيرة جداً المنفّذة بقماش البروكار والمزيّنة بالشراريب الذهبية الطويلة يندمج معها ثوب على شكل سترة من نفس القماش مع ياقة على شكل وشاح.

بالفعل كان العرض مذهلا غنياً بالأفكار والمواد والقصّات الرائعة

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