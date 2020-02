أحدث صيحات أحذية القش لسفرات هذا الصيف

هذا الصيف، وصل شغفنا بالموضة إلى مستويات مختلفة، حيث بتنا نعشق كل ما هو مصمم من القش أو الرافيا. كانت البداية مع الأكسسوارات مثل قبعات القش، ومن ثم حقائب القش، واليوم بتنا من محبات أحذية القش.

تعتبر أحذية القش الأمثل للسفرات خلال موسم الصيف؛ نظراً للراحة التي تضفيها أثناء المشي، بالإضافة إلى متانتها وقدرتها على التحمّل، كما أنها تسمح للرجلين بالتنفس، وبالتالي تسهّل من عمليّة سير الدم فيها.

أحذية القش لسفرات هذا الصيف

عرفت الأحذية الصيفية المصممة من القش تطوّراً ملحوظاً في تصاميمها، حيث إنها تخطت الأسلوب الكلاسيكي، ووصلت إلى مستوى أكثر عصرية ورقياً وغرابةً، سواء من ناحية الألوان أو الكعوب أو حتى التصاميم. إلا أن جميعنا نتّفق على أن أحذية القش هذه هي لا تزال القطع الأساسية للسفرات الصيفية، سواء كنتِ تخططين لوجهة بحرية، أو حتى استكشاف مدن وحضارات جديدة.

لذلك، نضع اليوم بين يديكِ مجموعة من أجمل ما أصدرته العلامات التجارية والدور من أحذية القش اليومية العصرية واللافتة؛ ذلك كي تستكملي بها إطلالتك خلال سفراتك هذا الصيف.

• حذاء قش من فينسي Vince



إذا كنتِ تودين شراء حذاء قش لسفرات هذا الصيف، وتبحثين عن البساطة في التصاميم، اختاري حذاء Zina من علامة Vince التي عوّدتنا دائماً على ابتكار أروع التصاميم العصرية والمريحة، خصوصاً من القش.

اعتمدي هذا الحذاء من القش مع بنطلون جينز قصير خلال سفراتك، إذا ما أردتِ التغيير عن حذاء السنيكرز.

• حذاء قش من كلت غايا Cult Gaia

اخترنا لكِ من علامة كلت غايا Cult Gaia صندل Sienna الحصري لهذا الصيف، والمصمم من القش أو الرافيا باللون البيج. يتميّز هذا الحذاء بأربطة جلدية طويلة، إلا أننا ننصحكِ بربطها مباشرةً فوق الكاحل.

نسقي هذا الحذاء مع شورت أبيض وتوب لإطلالة منعشة خلال سفرات الصيف.

• حذاء قش من سي باي كلوي See By Chloe

تم تصميم أحذية الاسبدرين ـespadrilles من علامة سي باي كلوي See By Chloe ليس فقط لكي تضفي على إطلالتك طابعاً رياضياً «كاجوال»، إنما أيضاً لكي تبقيك مرتاحة أثناء المشي في السفرات. هذا الزوج مصنوع من قماش متشابك ومن القش، ويحتوي على حزام كاحل مصنوع من الجلد.

ارتدي هذا الحذاء مع أي قطعة صيفية، سواء كانت فستاناً ناعماً مطبعاً، أو «بنطلونَ جينز» قصيراً عملياً.

• حذاء قش من لوفلر راندل Loeffler Randall

يعتبر صندل «Posey» المصمم من القش بأسلوب «الويدجز»، من لوفلر راندل Loeffler Randall، مثالياً للعطلات والسفرات خلال الصيف.. حيث يمكن ارتداء هذا الصندل بكعب للسياحة ومشاهدة المعالم السياحية في فترة ما بعد الظهر، كما يمكن تنسيقه مع ملابس للرقص طوال الليل.

تم تصميم هذا الزوج يدوياً في إسبانيا من القماش باللون الذهبي «البليسي»، وتم تزيينه بعقدة مثبتة في وسطه.

ارتديه مع ملابس كاجوال في النهار، وكذلك مع فستان أنيق في الليل.

• حذاء قش من ويسلز WHISTLES

تألقي بإطلالة أنيقة خلال سفراتك هذا الصيف مع صندل Rae من ويسلز WHISTLES. تم تصميمه بكعب عريض مريح من الجلد الناعم ورباط على الكاحل، ويستند على نعل سميك بطبقات من الخوص والفلين.

سيبدو تصميمه العصري أنيقاً عند تنسيقه مع بنطلون دنيم قصير، أو فستان صيفي واسع فضفاض.

