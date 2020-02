رتبي خزانة ملابسك بوحي من كلوي كارداشيان

الملابس والأحذية والاكسسوارات هي عشق لا ينتهي لكثير من الفتيات والسيدات. كحال العديد من النساء تسحرنا دائماً مشاهدة خزانات الملابس المنمقة والفاخرة لنأخذ منها الأفكار لترتيب خزاناتنا الشخصية. ولذلك فكرت بأن تجمع لك بعضاً من الصور من داخل خزانة نجمة تلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians وسيدة الأعمال وشقيقة كيم كارداشيان، كلوي كارداشيان.

تحب بعض السيدات ترتيب ملابسهن حسب الستايل، ولكن ذهبت كلوي كارداشيان إلى أبعد من ذلك عن طريق ترتيب ملابسها حسب الستايل واللون وحتى أطوال الأكمام والبنطلونات، حيث تمتلك خزانة ضخمة تنقسم إلى خزانتين واحدة للملابس العادية والسهرة وغيرها من الأزياء وأخرى مخصصة فقط للملابس الرياضية بكل مستلزمات .

الرياضة واكسسواراتها وأحذيتها الملونة، والتي ترتبها وفقاً للألوان بطريقة فنية مبدعة. وعلقت على ذلك بأن هذه الخزانة دائماً ما تحمسها لممارسة المزيد من الرياضة. أما عن قسم الأحذية فله حظ كبير من الترتيب والإبداع أيضاً فهو بمثابة متحف لأحذية Louboutin التي تعشقها بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية الفاخرة الأخرى.

شاهدي مجموعة الصور التي جمعناها لك من داخل خزانة كلوي، لعلك تحصلين على بعض الإلهام في ترتيب أغراضك الشخصية داخل خزانتك بطريقة مبدعة أيضاً ولكن بلمساتك الخاصة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

إليك تصاميم خزانات الملابس المناسبة للمساحات الصغيرة

قطعة جديدة ومميزة من الملابس ستغنيكِ عن الفستان في شتاء 2020