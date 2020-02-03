شنط عروس ومحتوياتها ليوم الزفاف وشهر العسل

يبقى كثير من العرسان لمدة يومين أو3 أيام في فندق داخل المدينة، قبل السفر لقضاء شهر العسل في الخارج، لذا تحتاج العروس إلى تجهيز "شنطتين" أخريين غير "شنطة السفر". وسنوضح لكِ في ما يلي عزيزتي العروس، ما نقصده بهاتين الشنطتين، وما هي محتوياتهما.

شنطة قاعة الزفاف:

- العطور التي ستستخدمينها في يوم زفافك.

- أحمر الشفاه الذي ستعتمدينه في ذلك اليوم.

- فستان الزفاف والطرحة الخاصة به والحذاء.

- طقم المجوهرات والساعة التي ستضعينها.

- مسكة العروس.

شنطة الفندق:

- 3 قطع "لانجري"، منها قميص ليلة الدخلة، و4 قطع من الملابس الداخلية.

- فستان رسمي وحذاء مناسب له لزيارة أهل العريس.

- بدلة كاجوال لارتدائها تحت العباءة عند الخروج للعشاء.

- منتجات العناية بالشعر والجسم، ويفضَّل أن تكون بحجم صغير، وعطر.

- السيشوار وفرشاة الشعر.

- علبة مكياج صغيرة، لا تعتمدي العلب الكبيرة لأنها تأخذ حيزًا كبيرًا.

- معجون وفرشاة الأسنان.

- علكة معطرة للفم.

- غسول المنطقة الحساسة وفوط يومية.

- عباءة أخرى "احتياط".

- مناديل إزالة المكياج.

- موس لإزالة الشعر"احتياط".

- حذاء مريح.

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