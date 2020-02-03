موديلات فساتين مشجرة آخر موضة من مجموعات ربيع 2020

ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020، طرحت دور الأزياء العالمية تشكيلة منوعة من الفساتين المطبعة بالورود.

شاهدي أجمل الموديلات واكتشفي من خلال نصائحنا الفستان الذي يناسب شكل جسمك.

فساتين مشجرة غير متماثلة الحواف

برزت هذا العام صيحة الفساتين غير متماثلة الحواف التي تغطي الركبة، أحببنا الموديل طويل الكمين المصمم بقبة V Neck من توقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka والذي يناسب قصيرات القامة، احرصي على تنسيقه مع حذاء مدبب طويل الكعب باللون الوردي القريب من لون الجلد.

فساتين مشجرة بأكمام منفوخة

انتشرت موضة الفساتين المصممة بأكمام منفوخة Puffy Sleeves، تألقت عارضة ماركة برابال غورونغ Prabal Gurung بفستان مستقيم القصة مزين بثنيات ناعمة حول الخصر وشق أمامي، تصميم أنثوي أنيق يناسب النحيفات القصيرات حيث يساعدهن في إطالة القامة وإخفاء منطقة الأكتاف النحيلة.

فساتين مشجرة بستايل القفطان

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استوحت الكثير من الماركات فساتين ربيع 2020 من طراز القفطان، أعجبنا الفستان الأحمر المصمم بياقة عالية من توقيع جيفنشي Givenchy، كذلك فستان ستيلا مكارتني Stella McCartney، نرشح هذا الستايل للممتلئات حيث تساعد قصته الفضفاضة في إخفاء عيوب الجسم.

فساتين مشجرة منفوشة 2020



ابتكرت أعرق الدور العالمية تشكيلة خلابة من الفساتين المنفوشة المزدانة بطبعات الورود، أحببنا التصميمات الناعمة من توقيع أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta والفستان منسدل الأكمام من ليلا روز Lela Rose، اعتمدي هذه الموديلات اذا كان قوامك كمثري الشكل

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