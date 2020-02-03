شاهدي مكياج ودلع النجمات العرب على تيك توك

بعد موجة انستقرام، تويتر وسناب شات، جاء تطبيق #تيك_توك ليتصدّر القائمة كيف ولماذا؟

اعتمد موقع انستقرام على وضع الصور والفيديوهات المتعلقة بالمكياج والأزياء، وأخذ رواجًا واسعًا من قبل النجمات والبلوغرز وغيرهن...

ليأتي تطبيق التيك توك ويشكل هوسًا للجميع، خصوصًا وأنّ فكرته فكاهية حيث يتم إعادة الأغنية أو بعض الأصوات وراء المغني، أو حتى النكات الخفيفة المضحكة .

كثيرات هنّ النجمات اللواتي لجأن لهذا التطبيق لتحميل فيديوهات أغاني وخلالها يضعن المكياج

فموضة وضع المكياج أصبحت عادية ومنتشرة كثيرًا كتعبير شكرًا للماركات والمنتجات التي تهدى للفنانات أو للناشطات على المواقع الاجتماعية .

من هنا اخترنا لكِ 5 لتلقي نظرة عن ماهية التطبيق وهل هو مثير للاهتمام لهذه الدرجة، أم تجدينه يسخّف ويقلّل من قيمة النجوم ؟

وأنتِ هل بدأتِ باستعماله أو يمكنكِ أن تطالبي نجمتكِ المفضلة بخطوات مكياج كامل على التيك توك .

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