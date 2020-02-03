تعرف علي ملابس وأكسسوارات تعتمدها النجمات

أن تكوني مواكبة لآخر صيحات الموضة لا يعني أنّكِ ملزمة بارتداء ملابس باهظة الثمن جداً، فمَن قال أن مواكبة الصيحات الرائجة تتطلّب تبذير أموال كثيرة؟ لا أحد! ونحن نؤكّد لكِ أنّه بإمكانكِ التألّق بأبهى الملابس وأجملها، بكلفة ممكنة ومن علامات موجودة في كلّ المولات وفي الدول العربيّة كافّة. لتتأكّدي أكثر وأكثر من كلامنا هذا، إليكِ أبرز إطلالات النجمات العربيّات والعالميّات خلال الشهر والتي ستثبت لكِ صحّة ما نقوله!



رصدنا في لوكات النجمات أنّ العديد منهنّ اختار التألق بملابس وأكسسوارات لا يتجاوز سعرها الـ200 دولار، فلجأنَ إلى علامات تجاريّة قد تكون المفضّلة لديكِ مثل Zara وMango وBershka وغيرها.

أطلّت الملكة رانيا بلوك كاجوال-شيك، من توقيع العلامة التجارية زارا. ارتدت توب وتنّورة من Zara باللون الأزرق، الأبيض والبنّي، اتّسما بنقشة المربّعات. في هذا اللوك، أكّدت الملكة رانيا أنّ التألّق بإطلالات عصريّة لا يتطلّب صرف أموال هائلة، إذ بلغ سعر التنورة والقميص معاً 77 دولار. كذلك، ارتدت الفاشينيستا ديما الأسدي بليزر من زارا أيضاً، اتّسمت بالعقدة الزهرية عند الخلف، بلغ سعرها 111 دولار. من جهتها، انتعلت مايا دياب حذاء من Dr. Martens بلغ سعره 180 دولار، تماشى جدّاً مع ستايلها المشاكس. أمّا بثينة الرئيسي، فاختارت سترة تميّزت بقماش التويد من موقع التسوّق الإلكتروني Shein، بلغ سعرها 26 دولار فقط وهذا بعدما خضعت للخصومات. كذلك، أكّدت الفاشينيستا العنود بدر أن التألّق بإطلالات ستايلش لا يتطلّب صرف أموال هائلة وذلك حيت ارتدت سروال من Bershka بلغ سعره 41 دولار، اتّسم بقصّته الواسعة عند المنطقة العلوية والتي تتّسع عند الأسفل. كذلك، ارتدت علا فرحات كنزة باللون الأصفر الملفت من Polo Ralph Lauren، بلغ سعرها 163 دولار.



ارتدت أيضاً ملكة جمال الكون Zozibini Tunzi، ملابس لا يتعدّى سعرها الـ200 دولار وذلك حين لجأت إلى كنزة ذات ياقة عالية من Tommy Hilfiger وتحديداً من مجموعة Tommy x Zendaya، بلغ سعرها 166 دولار. أمّا Selena Gomez، فاعتمدت معطف من Mango بلغ سعره 156 دولار. هذا إلى جانب Emily Ratajkowski التي انتعلت سنيكرز من Veja لم يتعدّى سعره الـ120 دولار.

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