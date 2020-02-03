النظارات المستديرة ترند 2020

يعود ترند الموضة من جديد ومعه نرى ستايل السبعينيات والثمانينيات يتكرّر بعد أجيال، وهذا هي حال النظارات الشمسية. فالنظارات المستديرة عادت في ترند 2020. سيضفي هذا الشكل الأنيق على الإطار، مظهرًا مريحًا ورائعًا كزوج من النظارات اليومية، أو نظارة شمسية في نهار مشمس.

ما هي موديلات النظارات المستديرة؟

تتميّز النظارات المستديرة بعدسة دائرية منحنية الشكل، متساوية بشكل عام في العرض والارتفاع. ستجدين مجموعة واسعة من الإطارات المستديرة من مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الحصرية، بما في ذلك Joseph Marc و Derek Cardigan و Ray-Ban.

إذا كنتِ تبحثين عن بعض الذوق الرفيع العتيق، فاختاري بعض النظارات الدائرية المتلألئة. كما في الصورة أعلاه.

هل ستلائم الإطارات المستديرة شكل وجهي

نظرًا لطبيعتها المنحنية، ستظهر النظارات المستديرة بشكل أفضل على الوجوه بميزات حادة وذات زاوية. سيساعد الشكل الدائري للإطارات المستديرة، على موازنة أيّ زوايا حادة وخطوط بارزة، وها نقصد أشكال الوجه المربعة والمثلثية والوجهية.

هذا لا يعني أنّ الوجوه ذات ملامح وجه أكثر نعومة لا يمكنها ارتداء إطارات دائرية. إذا كنتِ صاحبة وجه مستدير، يمكنكِ أن تكوني جريئة عبر وضع زوج من النظارات المستديرة الحادة أيضًا.

لماذا نختار النظارات المستديرة

الإطارات المستديرة هي واحدة من أقدم أشكال النظارت، وتتميّز بأسلوب بسيط للإطار، وقد بقيت النظارات الدائرية شائعة على مر القرون. على الرغم من أنها كانت الشكل القياسي للنظارات، إلا أنّها تتمتع اليوم بطابع كلاسيكي مقارنة بالأساليب الحديثة. النظارات المستديرة تضيف لمسة متطورة ومحترفة. صاحب النظارة المستديرة يشعر بأنّه في غاية الأناقة فيه، إذ رغم أقدميتها، فهي تتناسب مع الموضة الحديثة في المناطق الحضارية. يمكن أن تكمّل النظارات الدائرية أيضًا لوك المكتب، وهي تناسب العديد من أشكال الوجه.

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موديلات النظارات المستديرة 2020

يوجد اكسسوار أفضل لمجارة الموضة أكثر من النظارات الشمسية. يجب أن تكون النظارات جزءًا من خزانة ملابسكِ إذا كنتِ من عاشقات الموضة، فلا عجب أن تتبعي اتجاهات النظارات في 2020. سواء أكنتِ ترتدينها بعدسات طبية أو عادية، فهي ستكمل بل تغني طلّتكِ أثناء تجوالكِ في المدينة، أو ذهابكِ للمكتب، فهي حتمًا تضفي لمسة جديدة على مظهرِك.

عام 2020 يجلب الكثير من المواصفات الأنيقة، وهناك الكثير من الموديلات بعضها جريء والبعض كلاسيكي. ترند نظارات 2020 الدائرية جمع بين الإثنين، كما هو ملاحظ في الصور هنا.

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