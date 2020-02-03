إتيكيت المائده إذا كنت انت الضيف

اذا كنتى ضيفه على مائده الطعام لا تنسى قواعد اتيكيت المائده الخاصه بالضيوف

تتناولى أي مشروبات او تتحدثى في حالة وجود طعام بالفم .

عند الشرب لايشرب كل محتوى الشراب مرة واحدة إنما يؤخذ على فترات.

لا يجوز لحس السكين او اصطدام المعلقه او الشوكه فى الاسنان

لا تبدأى تناول الطعام عند تقديمه لك بل انتظرى تقديم الطعام للجميع.

الخبز يجب ان يقطع إلى قطع صغيرة، قبل أن تضعي عليه الزبد.

احملي الطعام إلى فمك وليس العكس

امضغي طعامك وفمك مغلق.

لا تضعى ملح على الطعام أو تضيفى بهارات قبل أن تتذوقي الطعام نفسه ، فذلك معناه أنك شخص يتخذ القرارات قبل أن يجمع المعطيات الضرورية والوقائع اللازمة.

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من المهم جدّاً أن تجربي جميع أنواع الطعام المقدَّم إلا في حال كنت تتبعي نظاماً غذائياً محدداً أو أنّ الطعام يتنافَى ومعتقداتك الدينية.

في حال سقوط قطعة طعام على الأرض، التقطيها بالشوكة أو الملعقة وضعيها على طرف طبقك.

تناولي دائماً قضمات صغيرة، لكي تتمكني من إستئناف الحديث بسرعة حتى لا ترغمى من يحدثك على الإنتظار فترة طويلة لبلع طعامك.

لا تسكبي الكثير من الكاتشاب أو الخردل أو الصلصة، لأن ذلك قد يدل على أنك شخص يُفرط في إستخدام المواد.

ممنوع و ضع الساعد أو المرفق على الطاولة عندما لا تكونى تتناولى الطعام أو الشراب. يجوز أن تضعي الرّسغين على حافة الطاولة، و من الأفضل أن تضعي يديك على فخذيك.

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