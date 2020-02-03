6 حيل ذكية وسهلة ستساهم في توسيع حذاؤكِ الضيّق

واجه العديد من الأشخاص، مشكلة عند شراء حذاء، ليكتشفوا بعدها أنه ضيّق، وإن لم تقعي ضحيّتها بعد فربما ستواجهينها لاحقاً، إن قمتِ بشراء حذاء لم يتناسب مع مقاس قدميكِ ولاحظتِ أنه لا يمكنكِ استبداله بآخر، سنقدّم لكِ في ما يلي حيل سهلة وذكية تساعدكِ في توسيعه

1- توسيع الحذاء بكيس المياه والثلّاجة.

ضعي كيس نايلون مليء بالمياه داخل الحذاء.

ضعي الحذاء في الثلاجة لمدّة ليلة كاملة.

عند الصباح، استخرجي الحذاء من الثلّاجة.

اتركي الكيس المثلّج فيه لمدّة 20 دقيقة قبل إزالته.

2- توسيعالحذاء بالجوارب السميكة ومجفّف الشعر

اعتمدي جوارب سميكة.

انتعلي الحذاء الذي ترغبين بتوسيعه.

الجئي إلى مجفّف الشعر وصوّبي الهواء الساخن على الحذاء لمدّة تتراوح بين 20 إلى 30 ثانية.

حرّكي قدميكِ أثناء استخدام مجفّف الشعر وذلك لضمان عمليّة توسيعه.

بعد التوقّف عن استخدام مجفف الشعر، اتركي الحذاء في القدم إلى أن يبرد.

3- توسيع الحذاء بالجوارب الملفوفة

قومي بلف عدّة جوارب إلى أن تصبح كرات صغيرة.

ضعي الجوارب داخل الحذاء وقومي برصّها جيّداً.

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اتركي الحذاء لمدّة ليلة كاملة وفي اليوم التالي قومي بإزالة الجوارب.

4- توسيع الحذاء بالمنشفة

ضعي منشفة رطبة داخل الحذاء.

قومي بلفّ الحذاء بواسطة أوراق النايلون واتركيها لمدّة ساعتين أو أكثر.

بعد جفاف المنشفة المبلّلة بالمياه، قومي بإزالتها من الحذاء.

5- توسيع الحذاء بالجريدة

ضعي أوراق رطبة من الصحف داخل الحذاء.

عند وضع الأوراق داخل الحذاء، احرصي على عدم تشويه شكل الحذاء من الخارج. إذا لاحظتِ بعض التغيّرات، قومي بإزالة بعض أوراق الصحف.

بعد جفاف الأوراق المبلّلة بالمياه، قومي بإزالتها من داخل الحذاء.

6- توسيع الحذاء من خلال ارتدائه في المنزل

يُعتبَر ارتداء الحذاء داخل المنزل من بين الطرق السهلة التي تساعد في توسيع الحذاء الضيّق. ما عليكِ سوى ارتداء الحذاء الذي ترغبين بتوسيعه في المنزل والسير به. كرّري هذه الخطوة لمدّة أيّام متتالية.

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