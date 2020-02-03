الجاكيت الفرو على طريقة النجمات العربيات

الجاكيت الفرو من القطع الموجودة في الموضة منذ سنوات طويلة وقي كل موسم شتوي تقوم دور الأزياء العالمية على تقديم أجمل التصاميم منه والتي غالباَ ما أصبحت تكون مصنوعة من الفرو الصناعية من أجمل مسألة الرفق بالحيوان، وكثيراً ما نشاهد النجمات حول العالم يعتمدن اطلالات مميزة في الجاكيت الفرو الذي كان مرتبطاً سابقاً بالاطلالات الرسمية أما مؤخراً فقد أصبح بالإمكان تنسيقه لمختلف المشاوير الكاجوال والرسمية وحتى مع الملابس الرياضية، وقد جمعنا بالصور أبرز اطلالات النجمات العربيات في المعطف الفرو لتستوحي بعض الأفكار.

نانسي عجرم في معطف من الفرو باللون الزهري:

نشرت مؤخراً نانسي عجرم هذه الصورة لها في اطلالة كاجوال اعتمدت فيها جاكيت قصير من الفرو باللون الزهري نسقته بأسلوب شبابي مع توب باللون الأسود وبنطلون جينز بقصة كلاسيكية وقد بدت مشرقة وعصرية في هذا اللوك.

درة زروق في لوك عصري في الجاكيت الفرو الأسود:

درة زروق نسقت لوك شتوي بأسلوب كاجوال عصري حيث اختارت بنطلون سكيني من الجلد من سويتر ناعمة ومن فوقهما نسقت معطف طويل من الفرو الأسود وأكملت الاطلالة بحقيبة كتف من الجلد الأسود وحذاء رياضي أبيض وتستطيعين أن تستوحي من هذا اللوك للمشاوير الكاجوال.

ميريام فارس في تنسيق ذو طابع بوهيمي في المعطف الفرو:

ميريام فارس نسقت لوك صباحي ذو طابع بوهيمي حيث اختارت بنطلون جينز بقصة أرجل واسعة زينت خصره بحقيبة حزام واختارت معه توب ياقة عالية باللون البيج ومن فوقهما معطف طويل من الفررو باللون الزيتي وأكملت اللوك بحقيبة يد خضراء وحذاء كاحل باللون الذهبي الميتالك وتربان معرق زينت به شعرها.

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كارلا حداد في لوك أنيق في الجاكيت الفرو:

أما كارلا حداد فقد اعتمدت الجاكيت الفرو بأسلوب جمع بين الأناقة والعصرية وقد اختارته باللون البيج الرمادي ونسقت من تحته فستان ميدي من الشبك المُحاك له فتحة على الساق وأكملت الاطلالة بجزمة عالية من الجلد باللون الأسود.

أفكار مختلفة لتنسيق جاكيت الفرو بألوانه المتنوعة على طريقة النجمات العربيات بأساليب كاجوال ورسمية شاهدي الصور واستوحي بعض أفكار الاطلالات الشتوية في الجاكيت الفرو.

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