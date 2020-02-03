طريقه إستخدام فوطه السفره

فوطه السفره ترسل رسائل منك و عنك فهى تنبه الجرسون الى انك انتهيت من الطعام ام انك ستعود لتنتهى من تناوله كما انها فى عالم الاعمال دليل على ثقتك بالنفس و على اهتمامك بالتفاصيل الدقيقه و حسن خلقك

حسنا . . ستبدا الوجبه فورا عندما يبدا المضيف فى رفع فوطه السفره الخاصه به و سيتبعه الجميع و ان كنت انت المضيف فسينتظرك الجميع حتى تبدا انت بذلك - يجب ان يكون المضيف هو اول من ياخد فوطه السفره الخاصه به

فور الجلوس ضع الفوطه على قدميك و فى المطاعم الراقيه ستجد الجرسون يتبرع بوضعها لك كما بعد الانتهاء من تناول الطعام ستجد فوطه اخرى نظيفه وضعت بجانب طبقك الى اليسار

سنضع الفوطه و هى مطويه على نصفين و يكون الجزء المطوى ناحيه جسمنا لا داعى لفتحها كامله الا ان كان حجمها صغير لانها ستكون طول الوقت على قدميك كما فى الصوره

طريقه استخدام الفوطه هى ان نربت فقط و بلطف حول الفم هذا ما ستحتاجه للتخلص من بقايا الطعام على شفتيك و لا تمسح فمك بها بل ربت بخفه كأنك تدق دقات خفيفه على شفتيك

استخدمها من حين لأخر اثناء تناول الطعام و قبل تناولك اى مشروب خاصه ان كنتى امراه و تضعى احمر شفاه

اذا كان مع الفوطه الخاتم الخاص بها ( حلقه تكون الفوطه بداخلها قبل تناول الطعام ) فسنضع تلك الحلقه على اليسار لاعلى على المائده

بدل من المسح باستخدام الفوطه كلها سنستخدم جزء صغير فقط منها و ان اتسخ جزء و ما زلنا نريد استخدامها فسنستخدم منطقه ملاصقه للجزء المتسخ حتى تكون الفوطه كلها نظيفه و جزء واحد هو المتسخ .

لا تستخدم الفوطه فى تنظيف ادوات المائده او لمسح وجهك او يديك

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لا تضع الفوطه داخل ملابسك وان كنت مصاب بالبرد فهى ليست منديل

ممنوع مسح احمر الشفاه فى فوطه السفره او استخدامها اى استخدام اخر غير مسح الفم من بقايا الطعام

اذا كنت تريد القيام و لم تنتهى من تناول الطعام سواء لذهابك للحمام او لاى غرض اخر ضع الفوطه على الكرسى الخاص بك و هذا سيفهم الجرسون منه ان صاحب هذا الكرسى سيعود ليتناول طعامه

ماذا ان كانت الفوطه اتسخت من الطعام و لا تريد وضعها على الكرسى و تخشى اتساخ الكرسى ؟ اطلب فوطه اخرى نظيفه و ضعها على الكرسى

ان كان الكرسى منجد و تخشى ان يتسخ القماش ضع الجزء المتسخ من الفوطه لاعلى

عند انتهائك من تناول الطعام اطوى الفوطه كما كانت مع اخفاء الاماكن المتسخه , اذا كان هناك طبق امامك بعد الانتهاء من تناول الطعام ضع الفوطه على يساره اما ان كان نصف المائده خالى امامك فضع الفوطه فى المنتصف .

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