عبايات بسيطة وأنيقة مختارة من خبيرة التجميل يارا النملة

يارا النملة، مقدِّمة برامج تلفازية وناشطة اجتماعية وخبيرة تجميل عالمية، تحرص على ارتداء أزياء أنيقة وبسيطة، ولا سيما العبايات؛ حيث تختارها بطابع بسيط وأنيق، وتحرص على اختيار الألوان بدقَّة؛ لتكون مريحة للعين ومناسبة للون بشرتها، وتنسق معها الأكسسوارات المميزة؛ لأن العبايات الأنيقة لا تكفي وحدها للحصول على إطلالة أنيقة، فقوة الأكسسوارات هي ما يكمل إطلالتكِ، وتُعطي طابعًا أنيقًا وأنثويًّا، وهذه أبرز العبايات التي جمعناها لكِ عزيزتي من إطلالاتها المختلفة.

اختارت يارا النملة عدة عبايات سوداء، أبرزها عبايه ساتان مزينة بلؤلؤ، وعبايه أخرى بتصميم سادة، وزيَّنت مظهرها بالأكسسوارات الذهبية، وظهرت بعبايه رياضية سوداء مزينة بخطوط بيضاء من الجانبين والأكمام، وأطلَّت بعباية سوداء مزينة بتطريزات فضية أنيقة.

عبايات ملونة لاطلالة مميزة

وعن العبايات الملونة، فقد تزينت بعبايه عنابية بنقشة ثلاثة خطوط متتالية بنية تزيِّن العبايةمن عدة جهات، كما ارتدتْ عدة عبايات زرقاء، منها عباءة زرقاء بتطريزات كبيرة متتالية على الجانبين، وأخرى بتصميم عملي سادة، وظهرت بعدة عبايات بيضاء، أبرزها عباية بيضاء زُينت أطرافها بالفصوص، وأخرى بيضاء بنقشات فضية لامعة

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