محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ندى سامي:
يشهد اليوم، ذكرى وفاة كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم، التي غيبها الموت في الثالث من فبراير عام 1977، بسبب اعتلال عضلة القلب، ليرحل عن عالمنا واحد من أهم الأصوات الغنائية على مستوى الوطن العربي.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" كل ما تريد معرفته عن قصور القلب، وفقًا لموقع "Mayo clinic".
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كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى رحيلها.. تعرف على المرض الذي أودى بحياة كوكب الشرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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