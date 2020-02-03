15 نقطة يجب على ربة المنزل معرفتها عن القوالب السيلكون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
تستخدم الكثير من ربات البيوت القوالب السيلكون في إعداد الطعام والمخبوزات، وهي عبارة عن أواني مصنوعة من السليكون، لكن ما مميزاتها وسلبياتها؟
السلبيات:
1- سريعة التلف، لذلك يجب تجنب استخدام السكين عند تقطيع الكيك، بحسب ما ذكر موقع "Bake nvason"
2- عدم تسوية الطعام بها بشكل جيد.
3- تتغير ألوان القوالب السليكون نتيجة كثرة استخدامها.
4- نتيجة مرونة القالب السليكون قد يحدث تشوه للكيك أثناء الخبز.
5- تنبعث منها أحيانا روائح كريهة عندما لا يتم تسوية الطعام بها جيدا.
6- غير مناسبة لصنع الحلويات السائلة مثل الجلي، قد تنسكب منها بسهولة.
المميزات:
7- سهولة تنظيفها وغسلها بعد الاستخدام، ما يوفر الكثير من الوقت والمجهود.
8- سهولة استخراج المخبوزات منها بسرعة.
9- يمكن تجميدها في الفريزر.
10- لا تنكسر ولا تتقطع بسهولة.
11- يمكن تسخينها في الميكروويف دون الإضرار بها.
أهم النصائح:
12- يجب أن تكون قوالب السليكون عالية الجودة وقوية ومتينة.
13- يجب استخدامها في درجات الحرارة المنخفضة.
14- تنظيفها قبل وبعد استخدامها ثم تجفيفها جيدا.
15- يتم ثني القالب بشكل مقوس لمعرفة جودته، إذا ظهر عليه اللون الأبيض فإنه يعتبر من الأنواع الرديئة التي لا تصلح للاستعمال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.