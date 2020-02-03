15 نقطة يجب على ربة المنزل معرفتها عن القوالب السيلكون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تستخدم الكثير من ربات البيوت القوالب السيلكون في إعداد الطعام والمخبوزات، وهي عبارة عن أواني مصنوعة من السليكون، لكن ما مميزاتها وسلبياتها؟

السلبيات:

1- سريعة التلف، لذلك يجب تجنب استخدام السكين عند تقطيع الكيك، بحسب ما ذكر موقع "Bake nvason"

2- عدم تسوية الطعام بها بشكل جيد.

3- تتغير ألوان القوالب السليكون نتيجة كثرة استخدامها.

4- نتيجة مرونة القالب السليكون قد يحدث تشوه للكيك أثناء الخبز.

5- تنبعث منها أحيانا روائح كريهة عندما لا يتم تسوية الطعام بها جيدا.

6- غير مناسبة لصنع الحلويات السائلة مثل الجلي، قد تنسكب منها بسهولة.

المميزات:

7- سهولة تنظيفها وغسلها بعد الاستخدام، ما يوفر الكثير من الوقت والمجهود.

Advertisements

8- سهولة استخراج المخبوزات منها بسرعة.

9- يمكن تجميدها في الفريزر.

10- لا تنكسر ولا تتقطع بسهولة.

11- يمكن تسخينها في الميكروويف دون الإضرار بها.

أهم النصائح:

12- يجب أن تكون قوالب السليكون عالية الجودة وقوية ومتينة.

13- يجب استخدامها في درجات الحرارة المنخفضة.

14- تنظيفها قبل وبعد استخدامها ثم تجفيفها جيدا.

15- يتم ثني القالب بشكل مقوس لمعرفة جودته، إذا ظهر عليه اللون الأبيض فإنه يعتبر من الأنواع الرديئة التي لا تصلح للاستعمال.