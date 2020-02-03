صور.. كيف تغير 14 فردا من العائلة المالكة آخر 10 سنوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

"الملكة إليزابيث الثانية أطول ملكة بريطانية في التاريخ، والأمير فيليب تقاعد بعد عقود من الخدمة الملكية، واستقبل هذا الزوجان الملكيان 8 أحفاد"، هذه مجرد بعض الأحداث التي حدثت منذ عام 2010 حتى الآن.

دعونا نعرف المزيد من التفاصيل حول شكل حياة كل فرد من أفراد العائلة البريطانية المالكة وما الذي تغير في أسلوب حياتهم خلال الـ10 سنوات الماضية، وفق ما ذكر موقع "Bright Side".

- الملكة إليزابيث:

في عام 6 فبراير 2017 احتفلت الملكة إليزابيث بمرور 65 عامًا على توليها العرش، وفي عام 2016 احتفلت بعد ميلادها الـ90.

- الأمير فيليب:

في مايو 2017 وبعد 65 عاما من الخدمة الملكية، تقاعد الأمير فيليب من جميع مهامه الرسمية، حيث كانت أخر مشاركة له في أغسطس عام2017 في قصر باكنجهام، وبعد ذلك الوقت أصبح يعيش حياة هادئة.

- الأمير تشارلز:

خلال العام الماضي اتخذ الأمير تشارلز تدريجيا مزيدًا من الارتباطات نيابة عن الملكة إليزابيث، وفي عام 2017 نشر كتابا عن تغيير المناخ.

أما كاميلا زوجة الأمير تشارلز، اعتادت أن تقف دائما بجانب زوجها، حيث شاركت في الكثير من الارتباطات الرسمية في المملكة المتحدة وخارجها، وفي عام 2017 احتفلت بعيد ميلادها السبعين.

- الأمير وليام:

في عام 2011 تزوج الأمير وليام من صديقته كيت ميدلتون، أما بالنسبة لإنجازاته المهنية بعد حصوله على أجنحة السلاح الجو الملكي البريطاني قرر في عام 2008 الالتحاق بدورة تدريبية، وفي عام 2011 أصبح وليام طيارا في البحث والإنقاذ.

- كيت ميدلتون:

بعد زواجها في أبريل 2011 قررت كيت ميدلتون تكريس حياتها للجمعيات الخيرية والأطفال والرياضة والفنون، وخلال فترة العشر سنوات الماضية أنجبت ثلاثة أطفال؛ في عام 2013 أنجبت الأمير جورج، وفي عام 2015 أنجبت الأميرة شارلوت، وفي عام 2018 أنجبت الأمير لويس.

- الأمير هاري:

منذ 10 سنوات كانت حياة الأمير هاري للجيش فقط، حيث كان قبطانا في القوات المسلحة البريطانية، ولكن في عام 2015 غادر الجيش رسميا لكنه واصل دعم زملائه من الرجال والنساء.

وفي عام 2014 أنشا ألعاب invictus، وهو حدث رياضي يتنافس فيه الأفراد العسكريون الجرحى في أنواع مختلفة من الألعاب الرياضية.

Advertisements

وفي عام 2017 ظهر الأمير هاري لأول مرة مع ميجان ماركل ثم تزوج في مايو عام 2018 وأنجب طفل في العام الماضي يدعي (أرشي)، قبل أن يقرر الانفصال مع زوجته عن العائلة الملكية خلال الشهر الماضي.

- ميجان ماركل:

منذ عشر سنوات كانت ميجان ممثلة وكانت تلعب دور البطولة في البرامج التلفزيونية، ولكن عندما ارتبطت بالأمير هاري في عام 2017 تركت عملها التمثيلي وفي مايو عام 2019 أنجبت طفلها أرشي.

وبالرغم من ذلك إلا أن حياتهم كأمراء لم تدم طويلًا، ففي بداية عام 2020 قرر الزوجان التخلي عن ألقابهما الملكية والبدء في العمل ليصبحا مستقرين ماليًا.

- الأميرة آن:

تقوم الأميرة آن بالكثير من الالتزامات نيابة عن والدتها الأميرة إليزابيث الثانية، ففي عام 2017 قامت بالتعهدات الرسمية لجميع أفراد العائلة المالكة، وسافرت أيضا إلى الخارج وتشارك في أكثر من 200 مؤسسة خيرية ومنظمات رسمية أخرى.

- الأمير أندرو:

حتى عام 2011 عمل الأمير أندرو كممثل خاص لبريطانيا للتجارة الدولية والاستثمار، وفي عام 2015 أصبح رئيسا لمؤسسة جائزة أمناء الدولية، ووفقا لمنصبه أصبح يسافر داخل المملكة المتحدة وخارجها ويحضر الأحداث ويقدم الجوائز الذهبية، في عام 2019 استقال أندرو رسميا من واجباته الملكية.

- الأميرة بياتريس:

تخرجت بياتريس في الجامعة عام 2011، وبعد تخرجها شغلت عددًا من المناصب، بما في ذلك العمل في شركة تعمل في مجال التكنولوجيا والمعلومات في نيويورك، وأصبحت راعية لدار رعاية الأطفال تسمي "forget me Not"، وفي عام 2010 أصبحت بياتريس أول فرد يكمل ماراثون لندن.

- الأميرة يوجين:

في عام 2013 عاشت يوجين في نيويورك لمدة عام وعملت مديرة لشركة للمزادات عبر الإنترنت"paddle8"، ثم عادت إلى لندن وحصلت على موقع في معرض "Hauser wirth" الفني، وقابلت صديقها جاك بروكسبانك وتزوجته عام 2018.

- الأمير إدوارد:

يعتبر الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة إليزابيث والأمير فيليب، دائما يفضل أن يعيش حياة هادئة مع زوجته صوفي.

احتفل الأمير إدوارد مع زوجته صوفي بالذكرى العشرين لزواجهما في يونيو عام 2019، وبالرغم من رغبة إدوارد في العيش في حياة هادئة إلا أنه لديه واجباته الملكية الخاصة وتعييناته العسكرية، فهو يدعم حوالي 80 منظمة.

- صوفي:

تنضم صوفي إلى زوجها الأمير إدوارد أثناء قيامه بوجباته الملكية، وفي عام 2011 زارا أفغانستان وفي عام 2012 زاروا منطقة البحر الكاريبي.

وتشارك صوفي في العديد من الأنشطة المختلفة من الأزياء إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا هي راعية لأكثر من 70 منظمة خيرية.