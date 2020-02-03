منها الفوطة والمناكير.. 11 عادة يومية تضر بجمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكثير من الفتيات يمارسن عادات يومية تؤثر سلبًا على جمالهن وصحتهن، ولا يدركن خطورة هذه العادات الخاطئة.

لذلك نوضح بعض العادات اليومية الخاطئة التي تساعد تجنبها في الحفاظ على جمالك، وفقا لما ذكر موقع "Bright Side" الأمريكي:

- طلاء الأظافر بشكل مستمر

يعتمد كثير من الفتيات على طلاء أظافرهم يوميًا لإتمام إطلالتهن، ولكن استخدام مواد طلاء رخيصة ذات صبغات عالية يمكن أن تسبب في تلطخ أظافرك، حيث تظهر بلون أصفر سيء بعد إزالة هذه الصبغات.

وإذا كنت ترغبين في طلاء الأظافر باستمرار، استخدمي مواد عالية الجودة ذات ألوان فاتحة للمحافظة على جمالك.

- استخدام منشفة لتجفيف الوجه

هذه العادة اليومية ضارة بجمال المرأة، حيث إن المنشفة تعد أكثر أداة لتكاثر ونمو البكتريا عليها، بالإضافة إلى أن استخدامها أكثر من مرة يزيد من خطر الإصابة بحب الشباب.

لذلك يُنصح باستخدام مناديل قطنية لتجفيف الوجه، للحفاظ على نضارة البشرة، ثم بعد الانتهاء من التجفيف ترمي المناديل.

- ارتداء حمالة الصدر أثناء النوم

ترتدي معظم النساء حمالة الصدر أثناء النوم، وهذه العادة ضارة جدًا، حيث إنها تسبب تهيّج الجلد والتهابات في أنسجة الثدي نتيجة للضغط، لذلك يفضل انتزاع حمالة الصدر أثناء النوم.

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- استخدام فرشاة المكياج غير نظيفة

يغفل أغلب الفتيات، تنظيف فرش المكياج الخاصة بهم، والمداومة على عدم تنظيفها يؤدي إلى توزيع البكتريا على الوجه كثيرًا، ما يزيد من الإصابة بالأمراض الجلدية. وهذه العادة اليومية تضر بصحة البشرة.

- استخدام مزيل العرق بعد إزالة الشعر

يحتوي مزيل العرق على مواد كيمائية ضارة، واستخدامها بعض إزالة الشعر يسبب تهيج الجلد، والطفح الجلدي، حيث إن إزالة الشعر يزيد من تفتح المسام الموجودة في البشرة، ما يعرض البشرة إلى امتصاص أي منتجات توضع عليها في هذه الفترة. لذلك يجب تجنب وضع أي كريمات أو مزيل عرق بعد إزالة الشعر.

- الإفراط في إزالة الشعر الزائد من الحاجب

يعتبر الحاجب متوسط العرض من الأشكال الجيدة التي تضع إطارًا للوجه بشكل جميل، ويسبب الافراط في إزالته بشكل مستمر إلى عدم نمو الشعر نهائيًا، حيث يصبح الحاجب رفيعًا جدًا، ما يؤدي إلى الظهور بمظهر سيء.

- النوم بشعر مربوط

تعتبر عادة يومية خاطئة تفعلها أغلب الفتيات، حيث يضغط الشعر على فروة الرأس أثناء النوم، ما يودي إلى تساقط الشعر وضعف بصيلاته، لذا يفضل النوم بدون ربطه حتى لا تضعفي من قوة شعرك.

- تناول المشروبات الغازية

يفضل البعض تناول المشروبات الغازية في يومهم، لكن يمكن أن تدمر أسنانك بسبب حموضة الصودا الغازية فتجعل الأسنان تبدو صفراء اللون، وللحفاظ على جمالك وصحتك، يجب تجنب تناول هذه المشروبات.

- تمشيط الشعر بعد غسله مباشرة

تمشيط الفتيات شعرهن بعد غسله لفك التشابك تسبب ضررًا، لأن مسام فروة الرأس تكون مفتوحة وشد أجزاء الشعر في هذا الوقت يساهم في تلف فروة الرأس فيزيد من تساقط الشعر، لذلك يجب أن تنتظري شعرك يجف ثم أبداي بتمشيطه.

- إغفال تغيير الوسادة الخاصة بك

تغيير الوسادة كل يومين يساعد في عدم انتقال البكتريا والعدوي الناتجة من العرق وزيوت الشعر، التي تنتقل إلى بشرتك فتسبب في ظهور الحبوب. وإذا كنت ترغبين في الحفاظ على جمال بشرتك، يوصي بتغيير وسادتك.

- استخدام مكواة الشعر باستمرار

تميل كثير من النساء إلى استخدام مكواة الشعر يوميًا لإكمال اطلالتهن عند الخروج، وهذه عادة سيئة نظرا لتعرض الشعر للحرارة باستمرار فيزيد من تلف وانقسام أطراف الشعر.