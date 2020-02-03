كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 07:43 مساءً - يعد ماسك الفحم طريقة فعالة لـ تنظيف البشرة بعمق وإزالة الرؤوس السوداء بفعالية، فهو يقوم بالتغلغل داخل مسام البشرة للتخلص من الشوائب وتضييق المسام كما أنه يعمل كمقشر فعال للتخلص من خلايا الجلد الميتة والقضاء على البثور وحب الشباب، ويناسب ماسك الفحم جميع أنواع البشرة فيعمل على تهدئة البشرة الحساسة وترطيب البشرة الجافة لتنعم بالنضارة والنعومة، كما يساعد على تقليل إفراز الزيوت في البشرة الدهنية بالإضافة إلى محاربته التجاعيد ليمنح البشرة الشباب والنضارة.

إليك طريقة استخدام ماسك الفحم وكيفية تطبيقه على الوجه..



تطبيق ماسك الفحم

ماسك الفحم

خطوات تطبيق ماسك الفحم:

- اغسلي وجهك جيدا بغسول مرطب للبشرة قبل تطبيق قناع الفحم، للتخلص من الشوائب العالقة داخل المسام.

- طبقي ماسك الفحم على وجهك ووزعيه برفق بفرشاة نظيفة على أنحاء البشرة وعلى جانبي الأنف للتخلص من الرؤوس السوداء.

- انتظري لمدة 7 إلى 10 دقائق حتى يجف القناع تماما وتشعري بالرغبة في حك بشرتك، وفي حالة شعورك بالألم وتهيج في البشرة قومي بغسل وجهك فورا دون الانتظار لمدة 10 دقائق تجنبا لإصابة بشرتك بالالتهاب أو الحساسية.

- قومي بتقشير ماسك الفحم من على وجهك بعد 10 دقائق من وضعه وقشريه من أسفل القناع إلى أعلى وجهك.

- اغسلي وجهك بالمياه الباردة وأزيلي بقايا الماسك بلطف باستخدام غسول مرطب للبشرة.

- كرري تلك العملية كل أسبوعين على الأقل للحد من الالتهابات والتصبغات التي قد تصيب البشرة ولتنعمي ببشرة ناعمة وجذابة.

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نصائح عند تطبيق ماسك الفحم

ماسك الفحم



- عليك معرفة ما إذا كنت تعانين من الحساسية أم لا قبل استخدام ماسك الفحم من خلال وضع القليل منه على يدك والانتظار لمدة 10 دقائق للتحقق من وجود تورم أو حكة، فإذا كنت تعانين من الحساسية تجاه ماسك الفحم عليك حينها تجنب استخدامه.

- عليك اختيار ماسك الفحم عال الجودة لضمان تأثيره الصحي على بشرتك، ويفضل اختيار قناع الفحم الذي يدخل في مكوناته الصبار وزيوته ليكون ملطفا ومرطبا للبشرة.

- تجنبي الاقتراب من منطقتي الجلد المحيط حول العينين والشفتين عند تطبيق ماسك الفحم لطبيعة الجلد الرقيقة في تلك المناطق.

- تجنبي الإفراط في استخدام ماسك الفحم لأن ذلك قد يؤدي إلى جفاف وتهيج البشرة لإزالته طبقة الجلد الخارجية للبشرة، لذا ينصح خبراء العناية بالبشرة باستخدام ماسك الفحم مرة كل أسبوعين للتنظيف العميق.

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