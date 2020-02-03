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تألقي بأجمل صبغات الشعر الأشقر من النجمات في 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 07:43 مساءً - الشعر الأشقر من الدرجات الي تعتمدها نجمات العالم بصورة واضحة، لا سيما وأنه يناسب ألوان البشرة المختلفة، مع تدرجات مختلفة بحسب ذوق كل نجمة، ولون بشرتها.


وإليكِ مجموعة من أجمل صبغات الشعر الأشقر من وحي نجمات العالم، لتتألقي به في 2020.


الشعر الأشقر البلاتينيوم القصير من Zoe Kravitz

الشعر الأشقر البلاتينيوم القصير من Zoe Kravitz
الشعر الأشقر البلاتينيوم القصير من Zoe Kravitz


اعتمدت Zoe Kravitz الشعر الأشقر البلاتينيوم وهو من الدرجات الجريئة، التي يمكنكِ اختيارها بخاصة مع قصّة البوي فريند، مناسبة لصاحبات البشرة البيضاء، والقمحية.

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الشعر الأشقر مع الجذور الداكنة على طريقة Emilia Clarke

الشعر الأشقر مع الجذور الداكنة على طريقة Emilia Clarke
الشعر الأشقر مع الجذور الداكنة على طريقة Emilia Clarke


اختارت النجمة Emilia Clarke هذه الدرجة الذهبية الباهتة Off Gold مع الشعر القصير الكاريه، ولكنها تركت الجذور البنية لتخلق نوعًا من الظل الجذاب.

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الشعر الأشقر الطبيعي من وحي Blake Lively

الشعر الأشقر الطبيعي من وحي Blake Lively
الشعر الأشقر الطبيعي من وحي Blake Lively


أما Blake Lively فكثيرًا ما تعتمد درجات الأشقر التي تبدو طبيعية، إذ تختار صبغة موحدة للون الشعر، وهي الأنسب لطبيعة لون بشرتها الفاتحة، بخاصة مع عيونها الزرقاء.


الأصفر اللامع من Elle Fanning

الأصفر اللامع من Elle Fanning
الأصفر اللامع من Elle Fanning


ولكن إن كنتِ تحبين اطلالات السندريلا وباربي، فإليكِ هذه الدرجة من الأشقر اللامع بأسلوب النجمة الشابة Elle Fanning، التي اختارته مع شعرها الأملس متوسط الطول، وهذا اللوك عادةً ما تفضله الصبايا المراهقات.

بهذا الألبوم إليكِ أجمل صبغات الشعر الأشقر من النجمات في 2020.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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