ظهرت موضة الأكمام المنسدلة منذ فترة طويلة، وأصبحت واحدة من الصيحات الرائجة التي تبحث عنها الصبايا بموديلات فساتين زفاف المختلفة، لإطلالة مميزة أنثوية ناعمة. ولهذا اخترنا لكِ مجموعة فساتين زفاف بأكمام منسدلة على الأكتاف من انستقرام.

فساتين زفاف بأكمام منسدلة منفوخة

موضة الأكمام المنفوخة المستوحاة من العصور القديمة عادت من جديد، وأصبحت تفضلها كثير من الصبايا لإطلالة مخملية بلمسة ملائكية، مميزة كذلك إن كنتِ تحبين ارتداء هذا النوع من الموديلات، مع الذراع الممتلئة.

فساتين زفاف مع الأكمام المنسدلة المطرزة بالورود

أما هذا الموديل فهو الاكثر أنوثة، للصبايا صاحبات الذوق الرقيق، مع الأكمام المطرزة بالورود وفروع الأشجار الملونة، كما أن موديلات فساتين الزفاف بلمسات ملونة من الصيحات الرائجة بشكل كبير بالموسم.

فساتين زفاف ملكية مع أكمام منسدلة

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يمكنك اختيار الموديل الملكي من الستان الناعم، الذي يعتمد بشكل كبير على الأوف شولدر، مع الأكمام الطويلة، بقصَة السيرين، والفتحة البسيطة من ناحية الصدر، والتي يناسبها الطرحة الطويلة، مع رفع الشعر للوراء.

فساتين زفاف بأكمام منسدلة مع الشيفون المنفوش والستايل البوهيمي

إذا كنت تستعدين لعمل حفل زفافكِ في الصيف القادم، فإليك هذا الموديل الأنيق للفستان الشيفون المنفوش، مع الكشكشة البسيطة من ناحية الصدر، منسدل الأكمام، جريء وأنثوي، سيناسب حفلات الزفاف على الشاطىء، أو بجلسات التصوير في الهواء الطلق.

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