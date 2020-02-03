اتيكيت وقواعد نشر الغسيل

اتيكيت يتدخل فى كل حياتنا اليوميه فحتى نشر الغسيل له اتيكيت خاص به و البعض منا لا يعلمه خاصه المتزوجين حديثا.

الغسيل يجب مراعاه حق الجار فيجب ملاحظه ما اذا كان احد الجيران من الادوار السفليه قام بنشر غسيله ام لا ففى تلك الحاله وجب تنبيه الجار حتى لا يضيع مجهوده.

ايضا يجب ملاحظه ان كان الجيران فى الادوار العلويه قاموا بنشر غسيلهم ففى تلك الحاله سنحتاج الى تنده/مشمع لحمايه الملابس.

البلكونه او الشباك هو الجزء الوحيد المشترك بين الشارع و المنزل فيجب مراعاه الملابس التى نرتديها.

الملابس البيضاء تكون وحدها و مفصوله عن الملابس الملونة

الملابس القصيره تكون اقرب للشارع ونبدا بملابس الاطفال ثم الملابس الاطول خلفها منعا لحجب الشمس و الهواء عن اى قطعه.

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يفضل قلب الملابس على ظهرها فالعديد من الالوان تبهت بسبب ضوء الشمس المباشر.

الملابس الداخلية تكون في الخلف حفاظا على الخصوصيه و بفضل عدم تكدس الملابس بجانب بعضها و ترك مساحات كافيه

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