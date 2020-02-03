الكريستال في عرض يغلفه الغموض لرامي العلي

القاهرة – لايف ستايل
جاء عرض مجموعة الكوتور الجديدة للمصمّم السوري رامي العلي، لموسم خريف وشتاء
2020-2021انعكاساً لكواليس هذا العرض، الذي اتّسم بورشة عمل جادّة، حيث لعبت الغابات المطريّة الفرنسيّة، بأسرارها، دور الملهمة للمصمّم، الذي اختار بدوره Musée des Arts Décoratifs التاريخي، عنواناً لإطلاق مجموعته لهذا الموسم.
عشرون قطعة صمّمها العلي بدقّة تامّة، حيث جمع خامات فاخرة وتفاصيل متقنة، كما تلاعب بالأقمشة بلمسات هندسيّة، حيث اتّحدت الألوان الغنيّة، كالأخضر والبيج والذهبي، مع الألوان الأساسيّة، لنتيجة رائعة.
فساتين الA line تميّزت بالتنانير ذات الطبقات المتعدّدة والقصيرة من الأمام، كما التطريز الدقيق والحياكة الثلاثيّة الأبعاد، فمزج المصمّم بذلك الدانتيل مع حرير الأورغانزا، والغازار مع التافتا والشيفون اللامع، لخلق أرضيّة قماشيّة فاخرة، بحيث أصبحت العلامة الفارقة في تصاميم رامي العلي.
أمّا ما ميّز اللمسات الأخيرة، فهو أنّه أضاف الترتر والكريستال بلا لمعة، لإضفاء المزيد من السحر والغموض على مجموعة الألوان التي استعملها، والتي تجانست فيها درجات الأزرق الملكي والأصفر الغني مع ألوان المجوهرات، مثل الزمرّدي والياقوتي والأرجواني.
إليكنّ، عرض مجموعة الكوتور الجديدة للمصمّم السوري رامي العلي، حيث تشهدن على كيفيّة تحضيرالمصمّم وفريق العمل العرض، بدءا" من الفكرة، إلى رسمها، وصولاً الى تطبيقها، ثمّ طبعا" عرضها.
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