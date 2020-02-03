أحمد حسن ينشر فيديو بعنوان "زينب حامل في توأم".. ومتابعون: مقلب جديد ولا بجد؟

نشر "اليوتيوبر" الشهير أحمد حسن فيديو جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الفيديو قائلًا: "زينب حامل فى توأم، الحمد لله والشكر لله على نعمه، وربنا يرزق كل مشتاق يا رب".

وظهرت زينب "اليوتيوبر" وزوجة أحمد حسن، في أول الفيديو مع ابنتهما "إيلين"، وقالت: "أنا كنت عند الدكتورة النهارده يا جماعة وقالتلي إن أنا حامل في توأم"، ثم ظهر أحمد حسن: "أنا أسعد إنسان في الدنيا بالخبر ده".

ثم ظهر شقيق أحمد حسن، ووالدة زينب، ووالدة أحمد حسن، ثم شقيقة زينب، وجميعهم ظهر عليهم علامات الدهشة والسعادة عند سماع الخبر، حيث هنأوهم وباركوا لهم، وقالت والدة أحمد حسن: "الولاد دول أحسن حاجة أنتوا جبتوهالي".

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وانهالت التعليقات على الفيديو، حيث هنأ المتابعون أحمد حسن وزينب وتمنوا لهما السعادة، ولأطفالهما الصحة وطول العمر، وأيضًا منهم من شكك في الأمر، حيث علق أحدهم بـ"دا مقلب جديد؟".

زواج أحمد حسن المزيف

ومؤخرًا كان ظهر "حسن"، مرتديا بدلة الفرح، بينما كانت معه فتاة تدعى "نورا محمد"، مرتدية فستان زفاف بتاج على رأسها، وهي تعمل "موديل"، بحسب حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر الثنائي فوق سطح إحدى العمارات، ووثق أحمد حسن أول نظرة لها بفيديو، وكتب عليه "النظرة الأولى، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي"، وهي الصورة التي أثارت الكثير من التساؤلات حيث يبدو أنه حفل زفاف أحمد حسن الجديد.

ولكن "حسن" سرعان ما كذب الخبر وأوضح أنه مجرد "مقلب"، حيث نشر صورة له مع زوجته زينب وابنته إيلين"، وعلق عليها قائلًا: "حياتى كلها في الصورة دي مراتي حبيبتي اللى عمرى أبدا ما أفكر أبص لغيرها مش اتجوز عليها، ربنا يخليكي ليا وبنتي حبيبتي أجمل حاجة في الدنيا بجد بحبكوا أوي وربنا يخليكوا ليا وميحرمنيش منكوا ابدا"