طبيبان صينيان يكملان رحلة الحب بعلاج مرضى كورونا: سنتزوج عندما نعود

على هامش استعداد الدفعة الثانية من الفريق الطبي الصيني المتجه لمقاطعة هنان بمحافظة خوبي الصينية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وقف الحبيبان، ليو غوانغياو وتشياو بينغ اللذان تواعدا لمدة عامين، الذين يعملون في مجال الطب الحاد ومعالجة الأمراض الحرجة بإحدى المستشفيات الصينية، يتناقشان فيما إذا كانا يحبا التطوع، وفقا لما ذكره موقع "سي إن وومين" الصيني.

وقبل أن تبدأ الدفعة الثانية من الفريق الطبي رحلتها نحو علاج الفيروس الجديد ومساعدة المصابين على التعافي، كان "ليو" وتشاو" قد اتخذا قرارهما بالتسجيل والتطوع على قوة الفريق، متأكدين من العودة ومتطلعين إليها لتكليل قصة حبهما بالزواج، ليقول "ليو" لـ"تشاو": سأتزوجك عندما نعود".

وتظهر الصور التي نشرها الموقع الإلكتروني صور الحبيبين وهما يتعانقان ويلتقطان السيلفي على متن الطائرة التي استقلوها متجهين إلى "هنان".

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وكانت السلطات الصينية قد أعلنت أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 360 شخصا، بعدما أودى بحياة 56 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، كما أن عدد وصل إلى ما لا يقل عن 16480 مصاباً، بعد تسجيل 2013 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وواصلت الصين إجراءاتها كذلك لمحاولة السيطرة على تفشي الفيروس، حيث أغلقت مدينة ونتشو الرئيسية التي تبعد عن مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا، 800 كم، لتضاف المدينة إلى عدة مدن صينية تم إغلاقها.

وعلى مستوى الاقتصاد الصيني، خسرت الأسهم الصينية أكثر من 9% بسبب انتشار فيروس كورونا، في أول جلسة تداول بعد عطلة طويلة، في الوقت الذي تعهد فيه البنك المركزي الصيني بضخ 1.2 تريليون يوان صيني، أي ما يوازي 174 مليار دولار أمريكي، في الأسواق المالية، كجزء من جهود الجهات التنظيمية لتخفيف حدة تقلب الأسواق على خلفية تفشي الفيروس.