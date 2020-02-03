صدفة تجمع حلا شيحة بـ رجاء الجداوي: مفيش أجمل من روحها

أشادت حلا شيحة بالفنانة رجاء الجداوي، خلال لقاء جمعهما صدفة، قائلة: "مفيش أجمل من روحها وقلبها.. من قلبي بحبها".
ونشرت "حلا"، صورة لها مع رجاء الجداوي عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على إنستجرام، معلقة عليها "اتقابلنا صدفة.. وكانت فعلا أجمل صدفة".
يُذكر أنَّ الفنانة حلا شيحة، تشارك الفنان تامر حسني في فيلم "مش أنا"، في أول تعاون فني يجمعها، وهو من بطولة أيضًا ماجد الكدواني، وسوسن بدر.
وكان مسلسل "زلزال" أول الأعمال الفنية التي عادت بها الفنانة حلا شيحة للتمثيل مرة أخرى، وذلك في الموسم الرمضاني الماضي.
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