غدا.. رائدة الأعمال الهندية هاربين أرورا تزور مستشفى بهية

تزور رائدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، في منطقة الهرم بالجيزة، غدا الثلاثاء.
ومن المقرر أن يرافقها عددا من أعضاء المجلس القومى للمرأة، في إطار زيارتها لمصر، للترتيبات والتحضيرات وإعداد التجهيزات الخاصة بالمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة في دورته الـ35، بالتنسيق مع المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وشركة "ذا وركس" الشركة المنظمة للمنتدى، والذي سيعقد لأول مرة في مصر في مارس المقبل.
جدير بالذكر، أنَّ المنتدى الاقتصادي للمرأة يحظي العام الجاري برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعقد للمرة الأولى في مصر كأول دولة منظمة لتلك الفعالية في الشرق الأوسط، ويشارك في المؤتمر وفود من 50 دولة من أمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا، بحضور عدد كبير من رائدات وسيدات الأعمال على مستوى مصر والعالم.
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