بالملح والليمون.. أبسط الطرق لإزالة الصدأ من أرضيات المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

تحتار الكثير من السيدات في كيفية إزالة الصدأ من الأرضيات والسيراميك، ويحدث الصدأ نتيجة أسباب عديدة، منها ترك قطعة من السلك أو النحاس أو الحديد على الأرضيات أو الإهمال في نظافة السيراميك والأرضيات، ما يتسبب في إزعاج ربات المنزل.

إليكِ أبسط الطرق لإزالة الصدأ على السيراميك والأرضيات، وفقا لما ذكر موقع "Noordinary homestead".

- يمكنك استخدم الليمون كمزيل للصدأ، من خلال عصره ووضعه على البلاط المتأثر بالصدأ ثم تركه لمدة 5 دقائق، ثم فرك بقعة الصدأ باستخدام فرشاة أسنان قديمة، وبعدا غسل البلاط بالماء.

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- يمكنك استخدام الليمون أيضا مع الملح، ثم تركه لمدة 3 ساعات، وبعد ذلك غسله بالماء الدافئ بواسطة فرشاة الأسنان.

- أيضا يمكن مزج عصير الليمون مع صودا الخبز ووضع الخليط على البقعة ثم تركه لمدة نصف ساعة قبل تنظيفه باستخدام الإسفنجة.

- امزجي الملح والخل ثم ضعيهم بعد ذلك على بقعة الصدأ، واتركيه لمدة 3-4 ساعات ثم بعد ذلك اغسليه بالماء.

- يمكنك وضع كمية من الكلور والليمون والخل ثم قومي بوضعهم على أرضيات الحمام لإزالة الصدأ.