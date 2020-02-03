كي تكون أنيقا.. تجنب 13 خطأ يقع فيها الرجال عند ارتداء الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هيثم الشيخ

قد لا يهتم الرجال بالملابس والأزياء قدر اهتمام النساء، لكن كثيرون يميلون إلى الظهور بمظهر أنيق وجذاب غير إنهم قد يقعون في بعض الأخطاء.

فيما يلي قائمة بالأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها الرجال عند ارتداء الملابس، وفق ما ذكر موقع " Bright Side" لتساعدك على أن تكون دائما في القمة.

1. ارتداء الحمالات مع حزام

النصيحة الأولى عدم ارتداء الحمالات مع حزام، لأن هذا النمط الكلاسيكي من الملابس ليس أنيقًا، إما أن ترتدي حزامًا فقط أو قميصًا بحمالات.

2. يرتدي سترة أقصر من معطفك

المعطف عنصر مهم في خزانة ملابس الرجل، ولكن هناك شيء واحد ضروري؛ حاول ألا ترتدي معطفًا أقل من سترتك، يمكن أن تدمر مظهرك كله.

3. حقيبة ظهر مع بدلة كلاسيكية

في القرن الحادي والعشرين، تتيح لنا الموضة الجمع بين الملابس بأشكال مختلفة، ولكن البدلة الكلاسيكية مع حقيبة الظهر، ليست من الأناقة، وأفضل اختيار حقيبة كمبيوتر محمولة.

4. ساعة مكسورة

كثير من الرجال لا يزالون يرتدون الساعات حتى لو تم كسرها، وهذا خطأ كبير يُفسد المظهر، وبالتالي الثقة بالنفس.

5. الجرافتة قصيرة

على الرغم من أن هذه القاعدة معروفة، إلا أن الرجال يهملونها في بعض الأحيان. عندما ترتدي ربطة عنق، تذكر أنه يجب ألا تكون قصيرة جدًا أو طويلة، إنما تتساوى مع الحزام.

6. ارتداء النظارة الشمسية على رأسك

لا يمكننا القول إنه إذا وضعت نظارة شمسية على رأسك، فستبدو سيئة، ولكنها بالتأكيد ستدمر تصفيفة شعرك.

ضع نظاراتك الشمسية في جيب القميص، أو علقها عليه. هذا يبدو أكثر أناقة بكثير.

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7. السراويل الحرارية أثناء التدريب

يجب اعتبار الملابس الداخلية الحرارية طبقة أولى في جميع الحالات وبدون استثناءات، على سبيل المثال، يمكنك اختيار السراويل القصيرة أو الرياضية لارتدائها، هذه ليست مجرد مسألة أزياء، ولكنها أيضًا آداب.

8. النقود الورقية والعملات المعدنية في جيبك

حمل النقود في جيوبك فكرة سيئة، لذلك شراء محفظة جلدية أمر لا بد منه لأي رجل أنيق، للنقود والبطاقات المصرفية ورخصة القيادة وغيرها من الأمور التي لا بد منها لمظهر جذّاب.

9. ربط الزر العلوي بقميصك

إذا كنت ترغب في جذب انتباه المرأة، فلا تقم بتثبيت الزر العلوي بقميصك، قد يجعلك تبدو أكثر وسامة لكن من المهم عدم المبالغة في ذلك.

بعض الرجال يتركون أيضًا "الزرارين" الثاني والثالث بدون ربط، فقد يبدو ذلك مبتذلاً وغير مناسب.

10. وضع العناصر في جيوبك

تحدثنا عن حقائب الظهر والمحافظ وحقائب الكمبيوتر اللوحي. الآن، نصيحة أخرى عنهم: لا تنس أن تضع كل متعلقاتك الشخصية في هذه الحقائب، ولا تقم مطلقًا بإزاحة محفظتك ومفاتيحك وهاتفك وسدادات أذنك في جيوبك، خاصةً إذا كنت ترتدي الجينز الضيق، لأنه يبدو مبتذلًا.

11. تجاهل طول الأكمام

يجب أن تنتهي أكمام بدلة أو قميص عند أعلى يمين معصمك. سيحاول بعض شركاء البيع بالتجزئة الماكرة إقناعك بخلاف ذلك، ولكن عادة ما يحاولون فقط كسب المزيد من المال.

12. دس تي شيرت في بنطلون رياضي

نقترح عليك عدم شد تي شيرت الخاص بك في البنطلون الرياضي. أولاً، ستتمكن من رؤية الرباط وهذا يبدو غير مرتب. ثانياً، سينهار التي شيرت بالتأكيد مع مرور الوقت ما يفسد المظهر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعرف كيفية تحديد الطول المناسب للتي شيرت بشكل صحيح، مجرد رسم خط في عقلك لطول التي شيرت. إذا سقط في منتصف ذراعك، فقد اتخذت الخيار الصحيح.

13. ارتداء القمصان الكبيرة جدا

من الأفضل عدم ارتداء القمصان الكلاسيكية كبيرة الحجم، وتحقق أنه يناسب كتفيك جيدًا.