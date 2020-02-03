عناكب مقلية وجثة قرش.. أغرب الأكلات الشعبية في العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

يرقات النمل والجراد والعقارب وغيرها، تبدو أكلات غريبة ومقززة لدى البعض، لكنها لدى آخرون في مكان آخر بالعالم، من أشهى الأطباق وأكثرها شعبية.

واتجهت أنظار العالم خلال الأيام الماضية إلى الصين بعد انتشار فيروس "كورونا" المميت، بسبب شوربة الخفاش التي يتناولها الصينيون المعروفون بتناولهم لأغرب المأكولات، لكن ماذا عن أغرب الأطعمة حول العام؟

يرقات النمل - المكسيك

يُسمى هذا الطبق بالكافيار الحشري، ويعتبر من أشهى الأكلات وأكثرها شعبية في المطبخ المكسيكي، ويمكن العثور على يرقات النمل الصغيرة في سندويشات التاكو أو العجة، يُذكر أن هذه اليرقات الصغيرة مليئة بالزبدة ولها طعم طازج، وفقاً لما ذكر موقع "hostelworld".

الجراد - تايلاند

يُتبل بالملح والفلفل الحار ويُقلى في الزيت.

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الجثة المتعفنة لسمك القرش - أيسلندا

يتم دفن سمكة القرش تحت الأرض في حفرة عميقة، ويتم الضغط عليه بالحجارة بحيث يمكن استنزاف السوائل السامة ما يجعلها آمنة للأكل، بعد ذلك يتم تعليقه حتى يجف قبل تقطيعه إلى شرائح وتقديمه.

عناكب مقلية - كولومبيا

العنكبوت المقلي هو طعام إقليمي شهير في مدينة سكيون الكمبودية، ويتم تحضيره بتتبيله في السكر والملح والثوم، ثم القلي في الزيت.

الأخطبوط - كوريا الجنوبية

الأخطبوط الحي من الأطباق الكورية الجنوبية الشهية، يتم تقديمه نيئًا وعادة ما يكون فقط بزيت من زيت السمسم.

شوربة الخفاش - الصين

ويتم طهيها مع الثوم والبصل الأخضر، والزنجبيل.

جنين البط - الفليبين

تعتبر البيضة البطوية، وهي جنين البط الذي يبلغ عمره من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أكثر الأطعمة الغريبة شعبية التي ستجدها في جميع أنحاء الفلبين، تُباع عادةً على الأرصفة في سلة مغطاة بقطعة قماش للحفاظ على الدفء.