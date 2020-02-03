أجمل فساتين أمل علم الدين في عيد ميلادها الـ 42

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 04:43 مساءً - أمل كلوني Amal Clooney تُعتبر اليوم واحدة من أكثر النساء شهرة في العالم، ومن أكثرهنّ أناقة أيضًا، كما أنّ كُثرًا من اختصاصيي الأزياء في العالم، صنفوها على أنها أيقونة من أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، لا سيما وأنّ لها أسلوبها الخاص في ما يتعلق بالاطلالات التي تنسقها لمختلف المناسبات، والتي تجمع فيها بين النمط الكلاسيكي الى جانب النمط العصري الذي يبدو متمردًا في بعض الأحيان، وعلى مر السنوات شاهدنا أمل في أجمل موديلات فساتين السهرة الفاخرة، وقد جمعنا اليوم بالصور أجمل هذه الاطلالات لمناسبة عيد ميلادها الـ 42 وإليكِ بعض الأمثلة.





فستان أصفر أنيق اختارته أمل كلوني:

أمل كلوني في فستان أصفر من ستيلا مكارتني



من أجمل الاطلالات التي شاهدنا بها أمل كولني Amal Clooney كانت هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستان ميدي باللون الأصفر من “ستيلا مكارتني” Stella McCartney ، قصته ناعمة وطوله وصل أسفل حدّ الركبة، وقد اختارت معه قبعة من اللون نفسه، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الذهبي المعدني وحقيبة كلاتش مميزة.



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اطلالة رومانسية باللون البنفسجي اعتمدتها أمل كلوني:

فستان بنفسجي من فيرساتشي تألقت به أمل كلوني





في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء شاهدنا أمل كلوني Amal Clooney في اطلالة رومانسية ناعمة، اختارت فيها فستانًا من قماش الشيفون باللون البنفسجي الهادئ من “فيرساتشي” Versace تصميمه مميز ناسبها بشكل كبير، وقد نسقت معه صندلًا فضيًّا بكعب عالٍ، وأقراطًا لافتة من اللؤلؤ.



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أمل كلوني في اطلالة راقية باللون الأسود من ديور:

فستان أسود من ديور تألقت به أمل كلوني





اطلالة راقية تألقت بها أمل كلوني Amal Clooney على السجادة الحمراء، وقد بدت فيها مثل نجمات هوليوود في الخمسينيات، حيث اختارت فستانًا باللون الأسود من ديور Dior بقصة الكتف الواحدة الناعمة، وقد نسقت معه قفازات طويلة وحقيبة كلاتش باللون الأبيض، وزينت اللوك بأقراط ماسية لافتة.

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أناقة الأبيض على طريقة أمل كلوني:

أمل كلوني متألقة في اطلالة باللون الأبيض





الأبيض من الألوان المميزة على فساتين السهرة، لا سيما بالنسبة للسمراوات، وهنا شاهدنا أمل كلوني Amal Clooney في اطلالة راقية في إحدى المناسبات الرسمية برفقة زوجها النجم جورج كلوني George Clooney وقد اختارت فيه فستان سهرة ناعمًا باللون الأبيض بقصة الكتف الواحدة التي ناسبتها كثيرًا، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش باللون الفضي الميتالك أضافت من خلالها لمسات من العصرية.



في عيد ميلاد أمل كلوني Amal Clooney الـ 42 شاهدي بالصور أجمل اطلالاتها في فساتين السهرة الراقية التي اختارتها لمناسبات مختلفة، وتألقت بها على السجادة الحمراء.

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